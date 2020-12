Tych zabawek nie kupuj dziecku – stwarzają dla jego zdrowia ogromne niebezpieczeństwo

Medycy pracujący na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i oddziałach pediatrii niemal codziennie stykają się podczas dyżurów z przypadkami małych pacjentów, którzy trafiają do nich wraz z zaniepokojonymi rodzicami po połknięciu magnesowych kulek. W jednym ze swoich postów na Facebooku wspomniała o tym lekarka Magdalena Dobrowolska:

I znowu przyjęłam na dyżurze kolejne połknięte magnesowe kulki. Tym razem udało się je usunąć w gastroskopii i dziecko nie potrzebowało operacji. Dziś nie zrobiły „dziury” w przewodzie pokarmowym, ale gdyby poleżały tam jeszcze kilka dni, to pewnie by tak się stało... Nie ma tygodnia, żeby do nas do szpitala nie trafiło dziecko, które zjadło magnesowe kulki.

Autorka wpisu apeluje więc, by najlepiej w ogóle tych zabawek nie kupować, a jeśli są już w domu – wyrzucić je przy najbliższej okazji do śmietnika.

Dlaczego kulki magnesowe są tak niebezpieczne?

Dzieci nie wydalają kulek, ponieważ przez to, że są namagnesowane, łączą się one już po połknięciu. Dochodzi więc np. do sytuacji, gdy jedna kulka znajdzie się w żołądku, druga w jelicie cienkim i obie się za sobą połączą, „łapiąc” ścianę przewodu pokarmowego między sobą. Na skutek tego dochodzi do wytworzenia przetok lub perforacji. U dzieci, jak zaznacza Magdalena Dobrowolska, można też zaobserwować sytuację, gdy kilka połączonych kulek zostaje w żołądku, co prowadzi do odleżyn, a czasem również krwawienia. Teoretycznie połknięta pojedyncza kulka powinna przejść przez przewód pokarmowy, jednak czasem – ze względu na obły kształt – odźwiernik lub zastawka krętniczo-kątnicza jej nie przepuszcza. Kulki te więc, choć niepozorne, są bardzo niebezpieczne.

Magdalena Doborowolska w swoim poście dodała również wiele mówiące zdjęcia, obrazujące, gdzie po połknięciu przez dziecko te kulki trafiają...

