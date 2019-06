3 nieprzyjemne badania, których celowo unikamy. Mogą uratować życie

Przeciętny Polak unika wizyty u lekarza i obawia się wykonywania badań, ale strach przed wykryciem choroby nie jest dobrym doradcą i często powoduje, że na skuteczne leczenie jest za późno; nowoczesna medycyna jest w stanie walczyć nawet z najgroźniejszymi chorobami i dawać szanse na całkowite wyleczenie, jednak jedynie wówczas, gdy są one wykryte w początkowej fazie. Które badania ratują życie?

Badania okresowe – dlaczego warto się badać?

Dlaczego warto się badać? Powód jest prosty – aby móc rozpocząć leczenie w odpowiednim momencie i zwiększyć swoje szanse na pełne wyzdrowienie. Podstawą w profilaktyce chorób są badania okresowe, które pozwalają wykryć całkiem sporo zagrażających i niezagrażających życiu chorób. Wykonywane sukcesywnie badania okresowe, czyli, m.in. badanie moczu, podstawowe badanie krwi, badanie poziomu cukru we krwi, cholesterolu i trójglicerydów dają lekarzowi możliwość dość celnego określenia naszego ogólnego stanu zdrowia oraz są wskazówką do wykonania bardziej specjalistycznej diagnostyki.

Oprócz badań okresowych (nawet, gdy ich wyniki nie odbiegają od normy), trzeba pamiętać o specjalistycznych badaniach, które pomagają wykryć np. częste choroby nowotworowe. Część z nich może wydawać się nieprzyjemna, ale nie jest to do końca prawdą, bo wiele zależy od naszego nastawienia. Strach nie pomaga w dbaniu o siebie, a chwila dyskomfortu jest jedynie niewielką niewygodą, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i życie. Warto o tym pamiętać i zadbać nie tylko o siebie, ale także swoich najbliższych, z którymi przecież nie chcemy przedwcześnie się pożegnać. Dając dobry przykład i pokazując, że badania nie są tak straszne, jak się wydają, motywujemy innych do dbania o siebie!

Badania, które mogą uratować życie

1. Cytologia

Cytologia to kobiece badanie, które pomaga wykryć obecność komórek nowotworowych w szyjce macicy. Badanie to nie należy do najprzyjemniejszych, ale wykonywane sukcesywnie pozwala wykryć chorobę we wczesnym stadium, a niestety większość przypadków raka szyjki macicy w Polsce wykrywa się zbyt późno.

Cytologia polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy za pomocą specjalnej szczoteczki, którą ginekolog wprowadza poprzez pochwę. Nie jest to badanie bolesne, jednak wiele kobiet się go obawia, tak samo, jak i innych, podstawowych badań ginekologicznych, które przecież powinno się wykonywać raz do roku.

Systematyczne odwiedzanie ginekologa w przypadku wielu Polek rozpoczyna się dopiero w momencie zajścia w ciążę, a biorąc pod uwagę, że stawiamy raczej na późne macierzyństwo, to nie jest w tej kwestii najlepiej. Do ginekologa udajemy się również wtedy, gdy zaczynamy odczuwać objawy chorobowe, zamiast stale dbać o swój stan zdrowia i systematycznie go monitorować.

2. Gastroskopia

Gastroskopia to jedno z mniej przyjemnych badań, jednak jej wykonanie pozwala na wczesne wykrycie wielu schorzeń układu pokarmowego. Gastroskopię trzeba wykonać przede wszystkim w przypadku częstych dolegliwości ze strony górnego odcinka układu pokarmowego.

Badanie gastrologiczne jest badaniem endoskopowym, które polega na wprowadzeniu do przełyku niewielkiej kamery, dzięki której lekarz może bacznie przyjrzeć się jego strukturze i w razie potrzeby pobrać wycinki do dalszych badań.

Wskazaniem do wykonania gastroskopii jest m.in. podejrzenie choroby wrzodowej i choroby nowotworowej, na które mogą wskazywać np. częste wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwiste stolce, bóle brzucha, nawracająca zgaga, utrata apetytu czy zaburzenia w przyswajaniu substancji odżywczych, które wchłaniane są przewodu pokarmowego.

3. Kolonoskopia

Kolonoskopia to również dość nieprzyjemne, ale ratujące życie badanie, które polega na ocenie zdrowia jelita grubego. Wykonuje się je poprzez odbyt, wprowadzając do wnętrza jelita wziernik pozwalający na dokładne obejrzenie i wykrycie ewentualnych zmian.

Kolonoskopię zaleca się przede wszystkim dla osób po 50.roku życia, bo wówczas pojawia się zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego; u osób obciążonych genetycznie zaleca się wykonać kolonoskopię po 40. roku życia i powtarzać badanie przynajmniej raz na 2 lata.

Wskazaniem do wykonania kolonoskopii mogą być np. przewlekłe biegunki i zaparcia, bóle brzucha, krwiste i tłuszczowe stolce, a także wykrycie krwi utajonej w kale.

Czytaj także:

Kardiolog obala popularny mit na temat cholesterolu: To absurdalne twierdzenie