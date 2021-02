Pierwsza wizyta dziecka u dentysty: jak przebiega i kiedy je na nią zapisać?

Ekspert zaznacza, że po raz pierwszy warto się udać z dzieckiem do dentysty już wtedy, gdy znajdzie się ono między 6. a 12. miesiącem, a nie rokiem życia. Potem już może być za późno, by przeciwdziałać, a trzeba będzie leczyć. Lek. Michał Kaczmarek wypisał również kilka rad dla rodziców, chcących wybrać się ze swoją pociechą do lekarza tej specjalności po raz pierwszy.

Jak przygotować dziecko do wizyty?

Najważniejsza jest rozmowa. Dziecko boi się nieznanego, więc należy mu wytłumaczyć (oczywiście, jeśli jest w wieku, w którym to zrozumie), gdzie idziemy i nie okłamywać go. Niewskazane jest również używanie słów: ból, usuwanie i dentysta-sadysta.

Jako że dziecko uczy się poprzez zabawę, lek. Kaczmarek radzi, by właśnie w dentystę się wcześniej w domu pobawić. Może dzięki temu maluch obudzi w sobie ciekawość i sam będzie chciał odwiedzić stomatologa. Dla dziecka warto też wybrać dentystę dziecięcego właśnie, a nie tego, który leczy wszystkich.

Jak przebiega pierwsza wizyta u dentysty?

Tata Stomatolog podkreśla również, że pierwsza wizyta u lekarza powinna kojarzyć się z przyjemnością. Podczas wizyty adaptacyjnej zazwyczaj nie leczy się więc zębów (chyba że dziecko się zgodzi). Stomatolog napisał też kilka zdań o tym, co wziąć pod uwagę jeszcze przed zapisaniem się na wizytę i tuż przed nią:

Wizytę musimy ustalić tak, by trafić w najlepszy humor dziecka, pamiętajmy aby nie było śpiące ani zmęczone. Umawiajmy się na konkretną godzinę i postarajmy się na wizytę dotrzeć w spokoju, bez pośpiechu i nerwów. Dziecko zawsze wyczuje stres, złe emocje. ZAWSZE NA PIERWSZĄ WIZYTĘ PRZYJDŹ 15 minut wcześniej.

Stomatolog jest też zwolennikiem nagradzania dzieci odznakami Dzielnego Pacjenta, który świetnie sobie na fotelu dentystycznym poradził. Bo przecież wizyta u specjalisty od leczenia zębów to przyjemność!

