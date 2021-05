Odparzenia pieluszkowe u niemowlaka. Jak wyglądają i jak je leczyć?

Odparzenia pieluszkowe powstają na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji wrażliwej skóry okolic intymnych niemowlęcia bądź nadmiernej reakcji skóry na środki kosmetyczne czy higieniczne. Jak pielęgnować skórę maluszka, by nie dopuścić do powstawania odparzeń?

Czym są odparzenia pieluszkowe?

Odparzenie to stan zapalny skóry, który objawia się zaczerwienieniem i pieczeniem. Kiedy się pojawi, trzeba reagować od razu, by nie dopuścić do nadkażenia bakteryjnego. Zignorowane może się zaognić i zmienić się w ostry stan zapalny, któremu może towarzyszyć gorączka. Taka sytuacja wymaga natychmiastowej konsultacji z pediatrą.

Na skórze dziecka mogą pojawić się również pęcherzyki wypełnione płynem, a sama skóra zacząć sprawiać dyskomfort dziecku i ból. Przy stanie zapalnym ulgi nie przyniosą już domowe sposoby, może okazać się, że konieczne jest zastosowanie maści z antybiotykiem.

Przyczyny odparzeń

Stan zapalny może pojawić się na skutek wielu czynników, m.in.:

nieodpowiedniej pielęgnacji skóry dziecka

zbyt rzadkich zmian pieluszki

niemycia okolic intymnych w czasie zmiany pieluszki

stosowania wyłącznie mokrych chusteczek do pielęgnacji skóry maluszka

zbyt rzadkich kąpieli niemowlaka

reakcji alergicznej na skutek zmiany pieluszek na inny rodzaj

biegunki

antybiotykoterapii

zbyt rzadkiego wietrzenia pupy niemowlaka

wysokich temperatur (w czasie upałów, gdy dziecko dużo pije i częściej siusia, łatwiej o odparzenia)

Jak pielęgnować skórę niemowlaka?

Delikatna skóra maluszka wymaga odpowiedniej codziennej pielęgnacji, która zapobiegnie powstawaniu odparzeń. W kilku krokach można wdrożyć proste nawyki, dzięki którym zadbamy o okolicę pieluszkową:

Skórę pod pieluszką trzeba przemywać wodą, a nie mokrymi chusteczkami Do codziennych kąpieli warto używać delikatnych płynów przeznaczonych do pielęgnacji skóry niemowląt (lub emolientów). Raz na jakiś czas można również zrobić kąpiel w krochmalu, zwłaszcza latem, gdy delikatna skóra dziecka szybko ulega podrażnieniom Nie wolno nadmiernie używać kremów i maści ochronnych, by nie blokować dostępu do powietrza. Cienka warstwa ochronna kosmetyku wystarczy Konieczne są częste zmiany pieluszki – jeśli zorientujemy się, że dziecko zrobiło siusiu lub kupę, trzeba szybko je przewinąć. W innym wypadku skóra szybko stanie się podrażniona i zaczerwieniona Warto jak najczęściej układać dziecko bez pieluszki, by zapewnić okolicom pieluszkowym dostęp do świeżego powietrza

Domowe sposoby na odparzenia

Jeśli mama zaobserwuje u swojego niemowlaka zaczerwienioną skórę pod pieluszką, powinna szybko zareagować. Pomogą kremy i maści ochronne, które mają w składzie lanolinę, alantoninę, cynk. Stworzą one na skórze warstwę ochronną, zabezpieczając ją przed wilgocią i kontaktem z moczem. Zregenerują ją, natłuszczą, zadziałają przeciwbakteryjnie.

Innym skutecznym sposobem są kąpiele w krochmalu. To stara babcina metoda, która polega na dodaniu do wody mąki ziemniaczanej. Taka kąpiel łagodzi podrażnioną skórę i stany zapalne. Sprawdza się nie tylko w przypadku odparzeń, ale również wysypek, potówek i reakcji alergicznych.

Oprócz kąpieli w krochmalu sprawdzą się także okłady z rumianku, które ukoją skórę. Ogromną rolę odgrywa kontakt ze świeżym powietrzem – jak najczęściej trzeba wietrzyć pupę niemowlęcia i pozostawiać go bez pampersa. Warto to zrobić zwłaszcza przed kąpielą (wystarczy położyć niemowlę bez pieluszki na podkładzie albo przewijaku). Dobrze wykorzystać ten czas na rozluźniający masaż brzuszka (np. metodą Shantala), po którym niemowlę będzie rozluźnione i lepiej zaśnie.

