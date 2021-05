Podejrzewasz u dziecka depresję? Nie stać cię na terapię? Rusza program bezpłatnej pomocy

– W Polsce przyjmuje 450 psychiatrów dziecięcych, jeden specjalista przypada na 15 tysięcy dzieci. Nawet prywatnie na wizytę u psychiatry dziecięcego trzeba czekać do dwóch miesięcy. Z psychologami jest odrobinę lepiej, ale kolejki i tak trzeba brać pod uwagę. Tymczasem, gdy mamy do czynienia z depresją, chorobą która może zagrażać życiu, z pomocą nie można zwlekać – mówi „Wprost” Anna Morawska-Borowiec.

– Badania, zarówno polskie, jak i zagraniczne pokazują, że dziś najbardziej zagrożoną depresją grupą są dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Pandemia na tej grupie wiekowej odcisnęła największe piętno, mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań na depresję i zaburzenia lękowe – dodaje psycholog i prezes Fundacji „Twarze depresji”.

Jak podkreśla Morawska-Borowiec, kilkanaście tysięcy dzieci w Polsce leczy się w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Ale młodych ludzi, którzy nie mają szansy zostać objęci tym rejestrem, jest zdecydowanie więcej.

– Chodzi o brak dostępu do lekarzy, ale też poczucie wstydu, które powoduje, że wielu rodziców woli zabrać dziecko do prywatnego gabinetu. Lub nie robi tego wcale. Poza tym, o czym musimy pamiętać i ciągle powtarzać, są w Polsce takie miejsca, w których w ogóle nie ma dostępu do psychiatry dziecięcego – zaznacza ekspertka.

Właśnie dlatego Fundacja „Twarze depresji” 1 czerwca rusza z programem, w ramach którego z darmowej pomocy specjalistów będą mogły skorzystać dzieci, młodzież, ich opiekunowie i młodzi dorośli do 24. roku życia.

Spotkania będą odbywać się w formie zdalnej, więc ze wsparcia będą mogły korzystać dzieci z różnych zakątków Polski.

– Osoby chętne do udziału w bezpłatnej konsultacji będą mogły zapisać się na spotkanie ze specjalistą za pośrednictwem strony internetowej www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna – mówi Morawska-Borowiec.

W Dniu Dziecka Fundacja organizuje także bezpłatny webinar w całości poświęcony depresji u najmłodszych i jej leczeniu, który poprowadzi prezeska „Twarzy depresji”, zaś towarzyszyć jej będą psychiatra Katarzyna Wojciechowska i terapeutka Aleksandra Brzezińska.

– Na razie będziemy mogli pomóc 200 młodych ludzi. Finansowanie zapewnia nam m.in. Huawei Polska. Ale otrzymaliśmy także wsparcie od młodych ludzi z Wielkopolski, przyjaciół 13-latka, który popełnił samobójstwo.

Ludzie ci zrobili zrzutkę, a zebraną kwotę przekazali właśnie nam z prośbą, byśmy mogli w porę oferować pomoc dzieciom dotkniętym depresją – wyjaśnia Anna Morawska-Borowiec.

Jak podkreśla, jeśli zainteresowanie programem będzie duże, jej fundacja dalej będzie poszukiwać partnerów, by wsparcie mogło być oferowane potrzebującym.