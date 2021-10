„Trzeźwy start procentuje” – Anna Dereszowska ostrzega przed piciem alkoholu w ciąży

Co setne dziecko w naszym kraju cierpi przez to, że w okresie płodowym było narażone na to, że jego matka piła alkohol. Niestety wciąż panuje przekonanie, że bagatelizowanie ostrzeżeń dotyczących spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży nie jest szkodliwe – to mit, który na dodatek może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.

„Nie można określić, jaka dawka alkoholu może być szkodliwa dla dziecka, dlatego podjęłam decyzję, w ciąży nie piję alkoholu w ogóle” – wyjaśnia Anna Dereszowska – ambasadorka kampanii „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”.

Na spożywanie alkoholu w ciąży nie powinno być społecznego przyzwolenia

Akcja społeczna realizowana przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, do którego stale trafiają maluchy z tzw. zespołem FAS powstałym na skutek tego, że ich matki nie zrezygnowały z alkoholu podczas ciąży.

„Wierzę, że dzięki temu projektowi uda nam się obalić wiele mitów na temat spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne” – podkreśla aktorka, która jest już szczęśliwą matką 13-letniej Leny i 6-letniego Maksymiliana, a teraz spodziewa się trzeciego dziecka.

Co to jest FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy?

Jakie mogą być konsekwencje tego, że kobieta w ciąży (bez względu na stopień zaawansowania) sięga po alkohol? Niestety zmiany spowodowane przez napoje wyskokowe mogą być nieodwracalne i przenikając przez krew do łożyska uszkadzają m.in. układ nerwowy dziecka, komórki mózgu lub rdzenia kręgowego prowadząc do FAS.

FAS to skrót od angielskiej nazwy Fetal Alcohol Syndrome stosowanej do określenia alkoholowego zespołu płodowego, który może grozić:

niepełnosprawnością intelektualną lub poznawczą dzieci, problemami z nauką i przyswajaniem wiedzy,

uszkodzeniami mózgu i ośrodkowego układu nerwowego prowadzącymi do opóźnienia rozwoju,

uszkodzeniem wzroku lub słuchu,

wadami serca,

nadpobudliwością, trudnością w skupieniu uwagi, zmiennością nastrojów,

problemami z nerkami lub układem kostnym,

uszkodzeniami stawów,

deformacjami kończyn i palców,

małym obwodem głowy i mózgu,

charakterystycznymi rysami twarzy (małymi oczami i wyraźnie cieńszą górną wargą),

pojawieniem się problemów psychicznych w okresie dorastania.

Prawie dziesięć razy więcej dzieci rodzi się z FAS niż z zespołem Downa

Wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że tylko w Polsce rodzi się prawie dziesięciokrotnie więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa. Część ludzi nie wie nawet, że z alkoholu powinny zrezygnować także te panie, które mogą być w ciąży, choć jeszcze nie są tego pewne (zwykle od 4 do 6 tygodni od momentu zapłodnienia).

Niestety powszechne przyzwolenie na picie alkoholu – także w przypadku ciężarnych – ma niebagatelny wpływ na los dzieci, które rodzą kobiety pijące alkohol wtedy, kiedy w ich łonie rozwija się płód (niepotrafiący bronić się przed toksycznym działaniem trunków w taki sposób, jak dorosłe osoby).

Nie ma znaczenia, jaki alkohol pijemy w ciąży – szkodliwe jest zarówno piwo, wino, wódka czy każdy inny trunek z procentami. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu jest najbardziej szkodliwa dla płodu, ale naukowcom udało się obliczyć, że każde 50 mg czystego alkoholu etylowego w czasie ciąży jest równoznaczne z obumarciem... 20 milionów neuronów.

