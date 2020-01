3 powody, dla których termometry czołowe są niedokładne

Przy tak wielu różnych typach termometrów na rynku ważne jest, aby dowiedzieć się o dokładności pomiarów, jakie zapewnia dany produkt przed przetestowaniem go na dziecku. Termometry czołowe to nieinwazyjny system wykorzystujący technologię podczerwieni. Zapewnia najłatwiejsze i najszybsze pomiary. Z tego powodu korzysta z niego wysoki odsetek rodziców, ale badania pokazują, że termometry na czoło mogą dawać niedokładne pomiary. Może się tak dziać z trzech powodów.

Wyniki zależne od zmiennych zewnętrznych

Nie zaleca się stosowania termometrów na czoło u dzieci ze względu na zewnętrzne zmienne, które mogą wpływać na ich pomiary. Wyniki jednego z badań pozwalają wyjaśnić, dlaczego: promienniki ciepła mogą powodować niedokładność podczas używania termometru na czole. Promienniki są używane, aby pomóc niemowlętom utrzymać normalną temperaturę ciała, a jeśli termometr na czoło dotknie promiennika, staje się całkowicie bezużyteczny. Odczyty z termometru na czoło mogą być niedokładne, jeśli czoło się poci lub dziecko się porusza.

Niezgodność

Porównując trzy typy termometrów, badanie wykazało, że termometry czołowe dają błędy w zakresie ok. 1 st. Celsjusza. W jednym z testów po 5 odczytach w 30-minutowym przedziale temperatura wahała się od 37 do 38, podczas gdy termometr odbytniczy mierzył rzeczywistą temperaturę dziecka przy 38 st. Niedokładne odczyty mogą zagrażać życiu niemowląt. W jednym a badań mierzono temperaturę dzieci w wieku 1-24 miesięcy za pomocą termometrów do ucha, czoła i odbytu. Wyniki tego badania wykazały, że termometry bębenkowe i czołowe rejestrowały temperatury niższe niż termometr doodbytniczy. Termometr czołowy wykazywał szerszy zakres błędu całkowitego.

Najniższe wyniki

W teście przeprowadzonym z użyciem termometrów ustnych, pachowych, bębenkowych i czołowych wykazano, że tympanon był najdokładniejszy, a termometry czołowe najgorzej. Im mniej inwazyjny pomiar, tym mniej dokładny.

Gorączka jest sposobem walki twojego organizmu i faktycznie jest oznaką zdrowienia. Jednak może być inaczej u dzieci, których układ odpornościowy nie jest tak silny. Różne mogą być powody gorączki, a jeśli temperatura twojego dziecka jest wyższa niż 38 °C należy zadzwonić do lekarza lub zabrać je do szpitala, aby uniknąć dalszych szkód. Gorączka u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy może być oznaką infekcji, a jeśli zostanie zignorowana lub nieleczona, może doprowadzić do uszkodzenia mózgu, jeśli osiągnie 42 stopnie.

