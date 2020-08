Pomoc jest potrzebna natychmiast! 1,5-roczny Olek nie ma wiele czasu

1,5-roczny Olek Lewandowski zmaga się ze śmiertelną chorobą – rdzeniowym zanikiem mięśni typu 2. Jedyną nadzieją jest dla niego niewiarygodnie droga terapia. Rodzice dziecka nie mają zamiaru się poddać, właśnie podjęli rozpaczliwą walkę o życie syna.

Pomoc dla Olka Lewandowskiego

Chłopczyk urodził się w 37. tygodniu ciąży i był zupełnie zdrowym noworodkiem. W skali Apgar otrzymał ocenę 10. Kiedy skończył 8 miesięcy, rodzice niespodziewanie zauważyli, że coś jest nie tak.

„Oleczek przestał unosić główkę w trakcie leżenia na brzuchu, nigdy nie usiadł sam, a posadzony bardzo się chwiał i przewracał. Zaczął też tracić umiejętność siedzenia, a jego ciałko stawało się coraz bardziej wiotkie, nóżki odmawiały posłuszeństwa, nie chciały współpracować z resztą ciała, nigdy na nich nie wstał ani nie chodził. Te objawy sprawiły, że zapaliła nam się żółta lampka ostrzegawcza” – napisali rodzice na stronie internetowej zbiórki.



Diagnoza: rdzeniowy zanik mięśni typu 2. Słowa lekarzy były dla rodziców ciosem prosto w serce. Jedyną nadzieją dla Olka jest kosmicznie droga terapia genowa z USA, która kosztuje w przeliczeniu na polską walutę ponad 9 milionów złotych.

Internetowa zbiórka funduszy na leczenie Olka

Zrozpaczeni rodzice uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy, dzięki którym będzie można uratować dziecko. Ciało Olka słabnie z dnia na dzień, mięśnie zanikają, a chłopiec nie jest w stanie nie tylko prawidłowo się rozwijać, ale nawet wykonywać podstawowych czynności niezbędnych do życia. Czasu zostało niewiele, ponieważ lek można podać do 2. roku życia lub zanim masa dziecka przekroczy 21 kilogramów. Olek ma już 1,5-roku, dlatego liczy się dosłownie każdy dzień. Rodzice chłopca uruchomili zbiórkę internetową na platformie Siepomaga.pl, gdzie pieniądze na leczenie Olka można wpłacać do 30 września br.