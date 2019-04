Australia. Bliźnięta seskwizygotyczne – niezwykle rzadki przypadek bliźniąt

Ciąże bliźniacze – podstawowy podział

Ciąże bliźniacze dzieli się na ciąże monozygotyczne i dizygotyczne. Bliźnięta monozygotyczne powstają w wyniku podziału zarodka w ciągu pierwszych dwóch tygodni od zapłodnienia - mają taki sam materiał genetyczny, stąd bliźnięta mają tę samą płeć i identyczny wygląd. Bliźnięta dizygotyczne powstają w wyniku zapłodnienia dwóch komórek jajowych. Do takiej sytuacji dochodzi m.in. gdy w wyniku owulacji zostaną uwolnione z jajnika dwie dojrzałe komórki jajowe zamiast jednej. Oba rodzaje ciąż bliźniaczych lekarz może rozpoznać poprzez badanie USG w pierwszym trymestrze ciąży w wyniku oceny liczby kosmówek i owodni. Ciąża jednokosmówkowa jest charakterystyczna dla bliźniąt monozygotycznych, podczas gdy ciąża dwukosmórkowa może wystąpić w obu przypadkach.

Bliźnięta seskwizygotyczne

Bliźnięta seskwizygotyczne (łac. sesqui – jeden i pół, czytaj. ses-kwizygotyczne) to przypadek, w którym ciąża jest jednokosmówkowa, jednak materiał genetyczny bliźniąt nie jest taki sam, lecz jeden z płodów jest mozaiką genetyczną. Mozaiką genetyczną (chimerą) nazywamy takie organizmy, których ciała składają się z komórek o różnym składzie genetycznym. Z taką sytuacją spotkali się australijscy położnicy, którzy opublikowali opis przypadku w którym natrafili na ciążę jednokosmówkową, jednak płody różniły się płcią. Wykonując badania genetyczne okazało się, że jedno z dzieci jest mozaiką genetyczną. Naukowcy spekulują, że do takiej sytuacji mogło dojść w wyniku zapłodnienia komórki jajowej przez dwa plemniki. W wyniku takiego zapłodnienia rzadko dochodzi do porodu żywego dziecka, jednak w tym wypadku mogło dojść do modyfikacji procesu podziałowego komórek i wczesnego rozdziału zarodka. Są to jednak spekulacje oparte jedynie na badaniach na zwierzętach. Jak donoszą autorzy, dzieci rozwijają się prawidłowo, jedynie dziecko które jest mozaiką genetyczną (dziewczynka) wymagało operacji, gdyż posiadało dysgenetyczne jajniki.

