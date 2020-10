Czy można legalnie usunąć ciążę pozamaciczną?

Usunięcie ciąży to obecnie bardzo często poruszany temat. W przypadku ciąży pozamacicznej nie mamy do czynienia z typową aborcją, bo rozwijający się poza jamą macicy zarodek nie ma szans na przeżycie. Donoszenie ciąży pozamacicznej jest niemal niemożliwe ze względu na zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej poza jamą macicy. Z tego względu płód nie może się prawidłowo rozwijać.

Ciąża pozamaciczna – to musisz o niej wiedzieć!

Ciąża pozamaciczna, czyli ciąża ektopowa najczęściej dotyczy młodych kobiet. W większości przypadków diagnozowana jest pomiędzy 20. a 30. rokiem życia. W przypadku typowej ciąży macicznej zapłodniona komórka jajowa wędruje do jamy macicy, gdzie zagnieżdża się w śluzówce i może ulegać dalszym podziałom w odpowiednich ku temu warunkach. W przypadku ciąży pozamacicznej zapłodnione jajeczko nie dociera do macicy. Z różnych powodów rozwija się w jajniku, jajowodzie, szyjce macicy lub w jamie brzusznej. Z tego względu zagraża zdrowiu i życiu kobiety. Ciąża pozamaciczna rozwija się do pewnego czasu. Nie zostały dokładnie opisane przypadki donoszenia ciąży rozwijającej się poza jamą macicy np. pomiędzy jelitami. Wyjątkiem są sytuacje, w których zapłodnieniu ulega więcej niż jedna komórka jajowa. Wówczas możliwe jest usunięcie nieprawidłowo zagnieżdżonej komórki i donoszenie ciąży z komórki, która uległa prawidłowej implantacji w macicy.

Ciąża pozamaciczna może powodować takie same objawy jak ciąża maciczna, jednak nie zawsze wykrywa ją test ciążowy. Diagnoza stawiana jest najczęściej po wykonaniu badania USG, które pomimo objawów ciąży np. wzrostu poziomu hormonów, nie wykrywa zarodka w macicy. Brak właściwej diagnozy i spowodowany ciążą pozamaciczną krwotok wewnętrzny to jedna z częstszych przyczyn śmierci kobiet ciężarnych. Ważne: o ciąży pozamacicznej mogą świadczyć konkretne objawy. Jeżeli się pojawią, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza!

Ciąża pozamaciczna – objawy

Początkowo objawy ciąży pozamacicznej przypominają typową ciążą maciczną. Kobiecie mogą dokuczać zmęczenie, osłabienie, ból piersi oraz mdłości i wymioty. Ważne jest to, że w przypadku ciąży pozamacicznej pojawia się krwawienie, które przypomina miesiączkę, jednak związane jest z dużą bolesnością zlokalizowaną np. po jednej stronie brzucha, jeżeli ciąża rozwija się w jajowodzie. Oprócz krwawienia mogą pojawić się też plamienia, bóle w okolicy kręgosłupa, ogólne złe samopoczucie. W momencie pęknięcia jajowodu lub uszkodzenia innych narządów przez rosnącą komórkę jajową pojawiają się m.in.:

dreszcze,

spadek ciśnienia tętniczego,

narastający niepokój,

przeszywający ból.

O krwotoku mogą też świadczyć inne objawy, czyli nagłe osłabienie i utrata przytomności.

Ciąża pozamaciczna może zostać pomylona z objawami zapalenia wyrostka robaczkowego lub objawami kolki nerkowej, bo nie od razu występuje typowe krwawienie lub plamienie z dróg rodnych.

Ciąża pozamaciczna – leczenie

Legalna aborcja dopuszcza przerwanie ciąży, gdy zagraża ona życiu matki. W przypadku ciąży pozamacicznej nie stosuje się typowych procedur aborcyjnych, bo jest ona stanem patologicznym, który wymaga natychmiastowego działania. Ciążę pozamaciczną można usunąć na dwa sposoby, czyli za pomocą leków oraz zabiegu. Może to być coraz rzadziej wykonywany zabieg chirurgiczny lub obarczony znacznie mniejszym ryzykiem zabieg laparoskopowy. Farmakologiczne leczenie ciąży pozamacicznej możliwe jest na jej początkowym etapie, gdy nie doszło jeszcze do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Przed podaniem specjalistycznych leków lekarz musi sprawdzić, czy równocześnie nie rozwija się prawidłowa ciąża maciczna, której podawany lek mógłby zaszkodzić.

Zabieg chirurgiczny, który wymaga otwarcia powłok brzusznych zastępowany, jest zabiegiem laparoskopowym, który uwzględnia jedynie wykonanie niewielkich otworów w powłoce brzusznej, w celu wprowadzenia narządzi chirurgicznych. W momencie, gdy doszło do krwotoku, procedura ratowania życia matki obejmuje typowy zabieg chirurgiczny, który ma na celu zatamowanie krwawienia, usunięcie nieprawidłowo zagnieżdżonego zarodka oraz naprawienie szkód, jakie wyrządziła ciąża pozamaciczna. Nie zawsze możliwe jest uratowanie jajowodu; czasami, gdy ciąża pozamaciczna rozwija się np. w szyjce macicy, może dojść do konieczności wykonania operacji, która skutkuje bezpłodnością. Coraz rzadziej dochodzi do zgonów kobiet z powodu ciąż pozamacicznych, co ma związek z rozwiniętą diagnostyką medyczną.

Czytaj też:

Wady letalne – co to oznacza? 11 najpowszechniejszych