Jak waga wpływa na szanse zajścia w ciążę?

– Jeśli próbujesz zajść w ciążę, utrzymanie prawidłowej wagi może zwiększyć twoje szanse na to. Uwzględniając wskaźnik masy ciała (BMI), zbyt wysokie (> 25) lub zbyt niskie (<18) BMI może mieć wpływ na zdolność do tworzenia i powikłań wzrost w okresie ciąży – mówi dr Emily Osman, położnik i endokrynolog.

Waga wpływa na płodność

– Waga jest ściśle związana z podstawowymi problemami z płodnością zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet – mówi Osman, dodając, że niezdrowa waga może również „zmniejszyć szanse powodzenia leczenia bezpłodności”.

Według Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM) około 12% przypadków niepłodności u kobiet może mieć związek ze zbyt dużą lub zbyt niską masą ciała pacjentki.

– W przypadku kobiet niedowaga lub nadwaga mogą wiązać się z tak zwanymi zaburzeniami owulacji czyli możliwości regularnego uwalniania komórki jajowej w celu zajścia w ciążę – mówi Osman.

Zdaniem specjalistki idealnie byłoby, gdyby kobiety próbujące zajść w ciążę znajdowały się w zakresie zdrowego wskaźnika masy ciała (BMI) od 18,5 do 24,9. Jednak nie jest to możliwe w każdym przypadku.

Jak wpłynąć pozytywnie na płodność? Poprawić wagę!

W przypadku „kobiet z nadwagą lub otyłością, umiarkowana utrata masy ciała o 7% i wzrost aktywności mogą poprawić płodność” – mówi lekarz medycyny Jason Franasiak, specjalista od niepłodności.

Dzieje się tak, ponieważ tłuszcz w organizmie wpływa na hormony, w tym te potrzebne do dojrzewania i uwolnienia jajeczka.

Kobiety z niedowagą mogą przestać wydzielać hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH), co prowadzi do zaniku miesiączki – a kiedy nie ma cyklu miesiączkowego, nie ma uwalniania jaj, a zatem nie ma komórki jajowej możliwej do zapłodnienia.

Kobiety z nadwagą częściej mają wyższy poziom estrogenu. U kobiet wysoki poziom estrogenu może zatrzymać cykl menstruacyjny, a zatem organizm znów nie emituje jajeczka do zapłodnienia. U mężczyzn wyższy poziom estrogenu może wpływać na czynność jąder, prowadząc do obniżenia liczby plemników, a tym samym do zmniejszenia szans plemników na zapłodnienie komórki jajowej.

Kobiety z nadwagą są również bardziej narażone na choroby fizyczne, w tym zespół policystycznych jajników (PCOS), infekcje jajowodów i endometriozę, z których wszystkie mogą utrudniać zajście w ciążę i donoszenie ciąży.

