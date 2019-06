Jak i kiedy nauczyć dziecko korzystać z nocnika?

Presja ze strony społeczeństwa, wywierana na rodzicach, by jak najszybciej nauczyć maluchy korzystania z toalety, jest ogromna. Widać to szczególnie na forach internetowych, gdzie młode matki wymieniają doświadczenia. Nic dziwnego, że niektóre z nich są zaniepokojone, czytając rewelacje o tym, że inne dzieci potrafią korzystać z nocnika właściwie od momentu, gdy nauczyły się chodzić. Lepiej do takich wiadomości podchodzić z dystansem. Każdy rodzic chciałby, by jego dziecko jak najszybciej zdobywało kolejne umiejętności.

Warto jednak pamiętać o tym, że nauka korzystania z nocnika może postępować powoli. Co więcej, niektóre maluchy w ogóle nie korzystają z tego sprzętu, a często po prostu sadzane są na sedesie z wykorzystaniem specjalnej nakładki na deskę (dotyczy starszych dzieci).

Kiedy powinno się przygotowywać dziecko do odpieluchowania?

Aleksandra Piotrowska wytłumaczyła, w jaki powinien przebiegać ten proces. – Przygotowanie to po pierwsze obeznanie dzieci z takimi sprzętami – wyjaśniła psycholog dziecięca. Obejrzyj wideo:

