Czy lalki Barbie powinny być „grubsze”? Zbadano ich wpływ na psychikę dziewcząt

Kontrowersje dotyczące lalek Barbie pojawiają się już od wielu lat. Chodzi tu głównie o ich wygląd – lalki są niezwykle piękne, mają nieproporcjonalnie długie nogi, nieproporcjonalnie szczupłą talię i długie, lśniące włosy. Utrwalają tym samym jeden wizerunek atrakcyjnej kobiety, któremu niemożliwe jest dorównać w normalnym życiu. Czy takie lalki mogą wpłynąć na psychikę dziewcząt? Zbadali to uczeni z wydziału psychologii Uniwersytetu Durham w Wielkiej Brytanii.

Badania nad lalkami

30 dziewcząt zapytano o ich postrzegane idealnych rozmiarów ciała za pomocą zdjęć na komputerze. Następnie pozwolono im bawić się lalkami, zarówno tymi ultrachudymi jak i w realistycznych rozmiarach. Po pięciominutowej zabawie odpowiadały na te same pytania dotyczące obrazu ciała. Wskaźnik masy ciała idealnego ciała znacznie się zmniejszył po zabawie chudymi lalkami, ale pozostał podobny w przypadku lalek podobnych do dzieci.

Lalka, która jest ideałem

Dziewczynki, które bawiły się ultraszczupłymi lalkami, częściej pragnęły szczupłego ciała – alarmują autorzy badania w czasopiśmie Body Image. Jak twierdzą naukowcy, może to potencjalnie prowadzić do długotrwałego niezadowolenia z ciała u młodych dziewcząt. Badana grupa dzieci miała od 5 do 9 lat.

„Niezadowolenie z ciała w dzieciństwie może utrzymywać się w okresie dojrzewania i później” i może przyczyniać się do zaburzeń odżywiania – powiedziała prof. Lynda Boothroyd, dyrektor badań na wydziale psychologii Uniwersytetu Durham w Wielkiej Brytanii.

