Jak długo powinno spać dziecko? To nawet 18 godzin na dobę

Ilość snu zależy od wieku. Sen jest potrzebny, aby ciało i mózg mogły się zregenerować. Ma szczególne znaczenie dla dzieci i młodzieży, które wciąż rosną.

Ile powinny spać dzieci i nastolatki?

W trakcie snu dzieci, rosną, zapamiętują to, czego nauczyły się w ciągu dnia, przetwarzają informacje i emocje, regenerują się, ale też zmniejszają ryzyko nadwagi i otyłości. W zależności od wieku, dzieci powinny spać od 8 do nawet 18 godzin na dobę.

Dziecko potrzebuje:

15–18 godzin snu (najmłodsze nawet do 20 godzin), jeśli ma 0–12 miesięcy

12–14 godzin, jeśli ma 1–3 lat

11–12 godzin, jeśli ma 3–6 lat

10–11 godzin, jeśli ma 6–12 lat

8–9 godzin, jeśli ma 12 lat i więcej (niektóre potrzebują dużo więcej snu w okresie dojrzewania).

Cztery fazy snu dziecka

Są cztery fazy snu. Kiedy dziecko śpi, zastępują się nawzajem w tak zwanych cyklach. Fazy powtarzają się kilka razy każdej nocy. Faza 1 to senność. Dziecko zasypia, co zwykle trwa od minuty do 20 minut. Sen jest płytki i dziecko łatwo się budzi. Faza 2 to lekki sen. Mózg staje się mniej aktywny, mięśnie się rozluźniają, a serce bije wolniej. Nieco spada temperatura ciała dziecka. Faza 3 to głęboki sen. Może przyjść po kilku minutach i sprawić, że dziecko będzie trudne do przebudzenia. Głęboki sen jest szczególnie ważny dla produkcji hormonu wzrostu w organizmie i regeneracji układu odpornościowego. Faza 4 to sen paradoksalny, inaczej REM. Podczas tej fazy występują szybkie ruchy gałek ocznych i wysoka aktywność mózgu. Następuje rozluźnienie mięśni i pojawiają się sny.

Jeśli dziecko ma kłopoty z zasypianiem, zawsze warto to skonsultować z lekarzem. Pamiętaj też, aby zadbać o odpowiednie warunki snu. Godzinę przed snem dziecko powinno unikać ekranów, zarówno smartfona, jak i komputera czy telewizora. W sypialni powinno być cicho i ciemno. Pamiętaj, żeby wietrzyć pokój i za bardzo nie podkręcać kaloryferów. Lepiej się śpi, kiedy w sypialni jest nieco chłodniej.

Czytaj też:

Pocenie się w nocy - co to są zimne i nocne poty?