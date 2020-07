Mniej snu w fazie REM prowadzi do szybszej śmierci?

Jak wynika z nowego badania, mniejsza ilość snu w fazie REM wiąże się z większym ogólnym ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, a także z powodu chorób sercowo-naczyniowych i innych chorób z wyjątkiem raka.

W badaniu opublikowanym w JAMA Neurology przeanalizowano wzorce snu 2675 mężczyzn, którzy wzięli udział w projekcie klinicznym „Zaburzenia snu u starszych mężczyzn” (MrOS), który nastąpił po zakłóceniu snu u mężczyzn w latach 2003–2016. Sen mierzono przez okres czterech dni za pomocą zegarka snu. Mężczyźni w badaniu MrOS mieli o 13 proc. wyższy wskaźnik zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu kilkunastu lat na każde 5 procent utraty snu REM, nawet po uwzględnieniu wielu zmiennych demograficznych, snu i zdrowia.

Czym właściwie jest faza REM?

„Wśród różnych teorii na temat funkcji snu REM jest to, że pomaga w tworzeniu nowych wspomnień, stymuluje centralny układ nerwowy i przywraca chemię mózgu do równowagi”, powiedział specjalista, dr Raj Dasgupta, profesor medycyny klinicznej w Keck School of Medicine na University of Southern California. Pomimo faktu, że żadne wcześniejsze badanie nie wiązało fazy snu REM ze słabymi wynikami zdrowotnymi, wyniki nowego badania nie były całkowicie zaskakujące. Ogólny brak snu wiąże się bowiem z wyższą śmiertelnością, a niski odsetek snu REM może odzwierciedlać niską jakość spania w ogóle.

Jak zadbać o dobry sen?

Dobrą wiadomością jest to, że można wytrenować swój mózg, aby uzyskać lepszy sen, dając w ten sposób swojemu ciału czas na fazę REM i fazę głębokiego snu, kolejnego kluczowego etapu regeneracyjnego u czlowieka. Jednym z pierwszych zadań jest ustalenie przyjemnego miejsca do spania i ustanowienie relaksującej rutyny przed snem. Faza snu REM to lżejszy poziom odpoczynku, który można łatwiej zakłócić, dlatego staraj się o kilka dźwięków, słabe światło i niższe temperatury w sypialni. Należy unikać tłustych, pikantnych potraw przed snem.