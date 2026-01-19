Nowa GCP już obowiązuje. Zrób certyfikowany kurs ICH E6 (R3) online

Dobra Praktyka Kliniczna (Good Clinical Practice, GCP) to międzynarodowe standardy etyczne i naukowe opracowane przez International Council for Harmonisation (ICH). Nowa wersja wytycznych – ICH E6 (Revision 3) – obowiązuje od 23 lipca 2025 r. w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

ICH E6 (R3) określa zasady prowadzenia badań klinicznych w sposób zapewniający ochronę praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników oraz wysoką jakość i wiarygodność danych naukowych.

Co regulują nowe wytyczne GCP

Wytyczne ICH E6 (R3) precyzują m.in.:

obowiązki i odpowiedzialność badaczy oraz sponsorów badań,

rolę i zadania komisji bioetycznych,

zasady uzyskiwania świadomej zgody uczestników,

wymagania dotyczące dokumentacji badania i nadzoru nad jego przebiegiem.

Stosowanie standardu GCP ICH E6 (R3) jest podstawą etycznych i rzetelnych badań klinicznych oraz warunkiem niezbędnym w procesie rejestracji nowych leków i terapii.

Bezpłatny certyfikowany kurs online

W odpowiedzi na potrzeby środowiska badań klinicznych Agencja Badań Medycznych udostępniła certyfikowany kurs online z zakresu ICH E6 (R3) na swojej platformie szkoleniowej.

Udział w kursie jest nieodpłatny, a jego ukończenie pozwala uzyskać imienny certyfikat w języku angielskim z akredytacją TransCelerate BioPharma Inc..

Dla kogo jest kurs ICH E6 (R3)

Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona osób zaangażowanych w badania kliniczne, w tym:

studentów, absolwentów i doktorantów kierunków medycznych i pokrewnych,

badaczy i koordynatorów badań klinicznych,

farmaceutów, pielęgniarek i innych specjalistów współpracujących przy badaniach.

Kurs umożliwia aktualizację wiedzy i podniesienie kwalifikacji zgodnie z najnowszymi standardami GCP.

Jak wygląda udział w szkoleniu

Rejestracja odbywa się samodzielnie na platformie szkoleniowej ABM, a dostęp do kursu przyznawany jest automatycznie. Po zapoznaniu się z materiałami uczestnik przystępuje do testu składającego się z 12 pytań.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego generowany jest imienny certyfikat, który zachowuje ważność przez 3 lata.

Gdzie się zapisać i uzyskać pomoc

Rejestracja i dostęp do kursu: https://szkolenia.abm.gov.pl/logowanie/

W przypadku pytań lub problemów technicznych: [email protected]

Udział w certyfikowanym kursie ICH E6 (R3) to praktyczny sposób na zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu Dobrej Praktyki Klinicznej i realne wsparcie rozwoju zawodowego w obszarze badań klinicznych.

