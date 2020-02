WHO: Koronawirus ma potencjał do tego, żeby spowodować pandemię

Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział podczas konferencji prasowej, że w epidemii nadeszła decydująca chwila. – Przez dwa ostatnie dni liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w pozostałej części świata przekroczyła liczbę nowych przypadków w Chinach. W ciągu ostatnich 24 godzin siedem krajów po raz pierwszy zgłosiło wykrycie koronawirusa – przekazał dyrektor generalny WHO. Zdaniem przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia koronawirus ma potencjał do tego, żeby spowodować pandemię. – To nie jest czas na strach. To czas na podjęcie działań w celu zapobiegania zakażeniom i ratowania życia – dodał.

Zdaniem dyrektora generalnego WHO epidemie Covid-19 w Iranie, Włoszech i Korei Południowej pokazują, do czego zdolny jest koronawirus. – To nie grypa i dzięki zastosowaniu odpowiednich środków rozprzestrzenianie wirusa może zostać zatrzymane – zapewnił.

Epidemia a pandemia

Według Światowej Organizacji Zdrowia epidemia to występowanie przypadków choroby przekraczających zwykle oczekiwane. Epidemia to więcej niż zwykła liczba przypadków choroby, określonych zachowań związanych ze zdrowiem lub innych wydarzeń związanych ze zdrowiem w społeczności lub regionie. Jednak pandemię definiuje się jako „rozprzestrzenianie się na całym świecie” nowej choroby. Ostatnią pandemią zgłoszoną na świecie była pandemia grypy H1N1 w 2009 roku, w której zginęły setki tysięcy ludzi na całym świecie. Koronawirus ma potencjał pandemiczny, ale WHO jeszcze nie odnotowała, żeby była to pandemia.

