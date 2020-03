Szumowski: 80 proc. osób przechodzi chorobę łagodnie, nie ma powodów do niepokoju

Minister zdrowia odpowiadając na pytania dziennikarzy poinformował, że w związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Polsce nie zostaną wprowadzone żadne nowe procedury. Polityk zaapelował, aby zachować spokój i zdrowy rozsądek. – Ta choroba jest w przebiegu podobna do grypy, to nie jest taka choroba jak SARS, MERS czy ebola, które są zdecydowanie bardziej niebezpiecznie dla zdrowia. 80 proc. osób przechodzi ją łagodnie, nie ma powodów do niepokoju – zapewnił Łukasz Szumowski w trakcie konferencji prasowej.

W rozmowie z Wirtualną Polską szef resortu zdrowia podkreślił, że leków na koronawirusa nie ma. – Leczenie jest objawowe. W takim przypadku podajemy leki obniżające temperaturę, podajemy płyny, wspomagamy oddech jeśli jest problem. Pacjent czuje się dobrze, więc jest to leczenie jak przy grypie – zaznaczył Łukasz Szumowski.

Zalecenia dotyczące higieny

Minister przypomniał, że należy zachować się zgodnie z zasadami higieny – myć ręce i nie wychodzić do większych zbiorowisk ludzi, gdy np. kichamy. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

