„Nigdy nie czułem takiego bólu". Zarażony koronawirusem piłkarz opowiedział o infekcji

– Moje ciało było słabe. Zwłaszcza przez pierwsze trzy dni, gdy bardzo cierpiałem. Nie miałem na nic siły. Kiedy poszedłem wziąć prysznic, prawie zemdlałem. To był bardzo silny ból, jakiego nigdy wcześniej nie czułem – powiedział napastnik hiszpańskiego klubu Elche CF. – Ten wirus nie jest żartem. Jestem sportowcem i walczyłem z silnym bólem, więc wyobraźcie sobie, co czują starsze osoby – dodał Jonathas de Jesus.

„Myślałem, że to tylko migrena”

Brazylijski piłkarz opowiedział także, w jaki sposób doszło do potwierdzenia występowania u niego choroby. – Najpierw czułem, że mam gorączkę, a potem bardzo silny ból. Myślałem, że to tylko migrena. Zastanawiałem się jednak, dlaczego boli mnie też całe ciało. Następnego dnia poszedłem do lekarza, który kazał mi szybko zrobić test, bo miałem wszystkie objawy koronawirusa – relacjonował.

Przypomnijmy – z Hiszpanii w ostatnich dniach napływają niepokojące informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tylko dzisiaj lekarze potwierdzili ponad 4,5 tys. przypadków zachorowań na COVID-19 (łącznie 39,6 tys.) i stwierdzili 385 zgonów, co podniosło bilans ofiar śmiertelnych do 2 696.

Czytaj także:

Tak wygląda walka z koronawirusem. Wstrząsające zdjęcia wycieńczonych lekarzy