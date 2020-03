Jak poprawnie zdjąć jednorazowe rękawiczki? Instruktaż

Higiena dłoni to jedno z kluczowych zagadnień dotyczących ochrony przed koronawirusem. Częste mycie i dezynfekcja jest środkiem prewencyjnym, szczególnie po kontakcie z powierzaniami w miejscach publicznych. W obliczu pandemii wiele osób pracuje lub wykonuje inne czynności w jednorazowych rękawiczkach. O ile, pamiętając o wcześniejszej dezynfekcji dłoni, zakładanie ich nie powinno budzić naszych wątpliwości, o tyle samo zdejmowanie może być już kłopotliwe. Wszystko dlatego, że na zewnętrznej powierzchni rękawiczek mogą znajdować się bakterie, z którymi nie możemy mieć styczności. Sztuka zdjęcia rękawiczek polega na tym, by nie dotknąć zewnętrznej powierzchni czystą dłonią. Musimy także zawinąć je tak, by inne osoby nie mogły przypadkowo się zainfekować. Jak to zrobić?

Zobacz filmik instruktażowy:

Pamiętaj o tym, żeby zużyte rękawiczki wyrzucić do kosza i dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub detergentem zawierającym minimum 60-procentowy alkohol.

Zobacz także zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące higieny dłoni.

