Prawidłowe mycie rąk – sposób na zatrzymanie koronawirusa?

– Oprócz szczepionki przeciw koronawirusowi, która jeszcze nie istnieje, mycie rąk jest najważniejszym sposobem uniknięcia zarażenia wirusem układu oddechowego, takim jak koronawirus lub wirus grypy – mówi dr Sandra Kesh z Westmed Medical Group w Purchase. – Właściwa higiena rąk ma kluczowe znaczenie, ponieważ głównym sposobem przenoszenia większości zarazków (w tym wirusów) jest kontakt ręki z ustami, oczami lub nosem. Badania wykazały, że dotykamy twarzy ponad 20 razy na godzinę.

Jak więc myć ręce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa? Tak samo jak zawsze: często i dokładnie, mydłem i wodą.

Jak często należy myć ręce?

Dr Ashish Sharma, lekarz medycyny wewnętrznej z Yuma Regional Medical Center w Arizonie przedstawił listę przypadków, w których bezwzględnie należy umyć ręce:

Za każdym razem, gdy wydmuchujesz nos

Za każdym razem, gdy kichasz w łokieć lub w dłoń

Przed dotknięciem dłonią twarzy

Przed gotowaniem jedzenia i po nim

Przed i po jedzeniu

Za każdym razem, gdy zbliżasz się do chorego w odległości 2 m

Przed i po objęciu opieką osoby chorej

Po dotknięciu lub karmieniu zwierzęcia

Po sprzątaniu lub kontakcie z odchodami zwierzęcymi (kuweta dla kotów itp.)

Po dotknięciu śmieci

Po zmianie dziecku pieluszki

Po wizycie w toalecie.

Niektóre z tych przypadków wydają się intuicyjne, ale jest to dobry moment, aby przypomnieć, kiedy – szczególnie w okresie przeziębień, grypy i koronawirusa – należy myć ręce.

Jak prawidłowo myć ręce?

Wydaje się to dość oczywiste, ale warto pamiętać o pryncypiach:

Zmocz ręce czystą, bieżącą wodą (ciepłą lub zimną) i nałóż mydło. Temperatura wody nie wpływa na czystość dłoni, więc nie ma potrzeby poparzenia się.

Szoruj przez 20 sekund. Pocieraj ręce, aby stworzyć pianę. Szoruj pod paznokciami, między palcami, ale także na grzbietach dłoni. Powinieneś myć ręce przez co najmniej 20 sekund.

Dobrze spłucz ręce pod bieżącą wodą.

Unikaj ponownego skażenia. Po zakończeniu zakręć kran ręcznikiem papierowym i osusz ręce czystym ręcznikiem lub osusz je powietrzem.

Punkt dotyczący ponownego zanieczyszczenia jest ważny. Jeśli jesteś w publicznej łazience, upewnij się, że nie dotykasz żadnej powierzchni, i użyj czystego ręcznika, aby otworzyć drzwi i zakręcić kurek kranu. Ponadto zaleca się używanie ręcznika papierowego zamiast suszarki do rąk w miejscach publicznych. Ręczniki papierowe skutecznie usuwają zarazki z mokrej dłoni w porównaniu do suszarki do rąk, co potwierdzają badania.

Co z żelami antybakteryjnymi?

Środek dezynfekujący do rąk jest dobry tylko wtedy, gdy mydło nie jest dostępne. Powinien zawierać co najmniej 60 procent alkoholu. Nacieraj żelem dłonie, aż będą suche. Powinno to również zająć około 20 sekund.

