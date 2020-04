Czy lek przeciwpasożytniczy może zabić SARS-CoV-2 w ciągu 2 dni?

Podczas wyścigu w kierunku skutecznego leczenia choroby COVID-19 naukowcy eksperymentują zarówno z nowymi, jak i starymi lekami. Artykuł badawczy opublikowany niedawno w czasopiśmie Antiviral Research wskazuje, że badacze z Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory ​​i Monash University z Melbourne w Australii mogli odkryć skuteczną metodę: istniejący lek przeciwpasożytniczy zwany iwermektyną.

Prosty sposób na trudnego wirusa

Iwermektyna leczy pasożyty, takie jak wszy i świerzb. Wcześniejsze badania sugerują, że może ona równie zwalczać niektóre wirusy, w tym HIV-1 i wirus dengi. Naukowcy stojący za obecnymi badaniami wykazali teraz, poprzez eksperymenty laboratoryjne w hodowlach komórkowych, że lek może zwalczać ostry zespół ostrego układu oddechowego koronawirusa 2 (SARS-CoV-2), który powoduje COVID-19. Badacze zainfekowali kultury komórkowe izolatami SARS-CoV-2, a następnie potraktowali je 5 mikromolami iwermektyny. „Stwierdziliśmy, że nawet pojedyncza dawka może zasadniczo usunąć cały wirusowy RNA w ciągu 48 godzin i że nawet w ciągu 24 godzin nastąpił naprawdę znaczny spadek”, mówi dr Kylie Wagstaff, główny badacz.

Chociaż odkrycia te wydają się obiecywać, że iwermektyna może zwalczyć SARS-CoV-2, naukowcy ostrzegają, że nie można ustalić, czy jest to realne leczenie u ludzi, dopóki badania kliniczne nie potwierdzą tej teorii. „Iwermektyna jest bardzo szeroko stosowana i postrzegana jako bezpieczny lek. Musimy teraz dowiedzieć się, czy dawka, którą można zastosować u ludzi, będzie skuteczna – to kolejny krok” – wyjaśnia Wagstaff. Jeśli badania potwierdzą, że istniejący lek może zwalczać SARS-CoV-2, dostępność leku oraz fakt, że został już poddany testom i próbom może oznaczać, że leczenie może szybko dotrzeć do osób z COVID-19.

Iwermektyna nadzieją naukowców

„Gdy mamy globalną pandemię i nie ma zatwierdzonego leczenia, związek już dostępny na całym świecie mógłby pomóc ludziom znacznie wcześniej”, zauważa Wagstaff. Realistycznie minie trochę czasu, zanim szczepionka będzie szeroko dostępna. Naukowcy nie rozumieją jeszcze w pełni, w jaki sposób iwermektyna jest w stanie zwalczać SARS-CoV-2. Jednak na podstawie ustaleń z poprzednich badań zespół postawił hipotezę, że lek może powstrzymać wirusa przed zakłócaniem zdolności komórki gospodarza do eliminacji intruza.

Jak mówi dr Leon Caly, starszy naukowiec medyczny i pierwszy autor badania: „Jako wirusolog z zespołu, który jako pierwszy wyodrębnił i podzielił SARS-CoV-2 poza Chinami, w styczniu 2020 r., Jestem podekscytowany perspektywą zastosowania iwermektyny jako potencjalnego leku przeciwko COVID-19”.