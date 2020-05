Czy witamina C ochroni nas przed COVID-19? Odpowiedź może zaskoczyć

Witamina C jest niezbędnym składnikiem odżywczym, pełniącym kilka funkcji w twoim ciele. Jest silnym przeciwutleniaczem, co oznacza, że ​​może neutralizować niestabilne związki zwane wolnymi rodnikami i pomagać w zapobieganiu lub odwróceniu uszkodzeń komórkowych spowodowanych przez nie. Bierze również udział w procesach biochemicznych, z których wiele związanych jest z odpornością.

Dzienne zapotrzebowanie na wit. C wynosi 90 mg dziennie, ale kobiety karmiące piersią potrzebują dodatkowych 30 mg, a osoby palące potrzebują dodatkowych 35 mg. Dosyć łatwo jest zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę C poprzez dietę, o ile jesz różnorodne owoce i warzywa. Na przykład pojedyncza średnia pomarańcza zapewnia 77% dziennego zapotrzebowania, a 160 g gotowanych brokułów zapewnia 112%.

Jak witamina C wpływa na odporność?

Witamina C wpływa na twoją odporność na kilka sposobów. Jej działanie przeciwutleniające może zmniejszać stany zapalne, co może poprawiać funkcje odpornościowe. Utrzymuje również zdrową skórę, zwiększając produkcję kolagenu. Ten związek pomaga skórze funkcjonować jako bariera funkcjonalna uniemożliwiająca przedostawanie się szkodliwych związków do organizmu. Witamina C w skórze może również sprzyjać gojeniu się ran.

Witamina zwiększa aktywność fagocytów, komórek odpornościowych, które mogą „połykać” szkodliwe bakterie i inne cząsteczki. Ponadto wspomaga wzrost i rozprzestrzenianie się limfocytów, rodzaju komórek odpornościowych, które zwiększają poziom przeciwciał, białek, które mogą atakować obce lub szkodliwe substancje we krwi.

W badaniach skuteczności przeciwko wirusom wywołującym przeziębienie witamina C nie wydaje się zmniejszać prawdopodobieństwa przeziębienia, ale może pomóc w szybszym wyleczeniu i złagodzić objawy.

Istnieją również dowody z badań na zwierzętach i studiów przypadków na ludziach, że wysoka dawka lub witamina C dożylnie może złagodzić zapalenie płuc w ciężkich chorobach układu oddechowego wywołanych przez H1N1 („świńska grypa”) lub inne wirusy. Jednak dawki te były znacznie powyżej DV i nie ma wystarczających badań, aby poprzeć zasadność stosowania wysokiej dawki witaminy C w stanach zapalnych płuc w tym czasie. Nie należy przyjmować dużych dawek suplementów witaminy C nawet doustnie, ponieważ mogą powodować działania niepożądane, takie jak biegunka.

Witamina C i COVID-19

W artykule opublikowanym w chińskim czasopiśmie dot. chorób zakaźnych Szanghajskie Stowarzyszenie Medyczne poparło stosowanie wysokiej dawki witaminy C jako leczenia osób hospitalizowanych z COVID-19. Dawki o wartości większej niż dzienna zaleca się podawać dożylnie w celu poprawy czynności płuc, co może pomóc uniknąć stosowania respiratora lub mechanizmów podtrzymywania życia.

Ponadto w przeglądzie z 2019 r. stwierdzono, że zarówno doustne, jak i dożylne leczenie witaminą C może pomóc osobom przyjętym na oddziały intensywnej terapii (OIOM) z powodu chorób krytycznych, skracając długość pobytu na OIOM o 8% i skracając czas stosowania respiratora o 18,2%.

Chińscy naukowcy zarejestrowali również badanie kliniczne w celu dalszego badania skuteczności witaminy C u hospitalizowanych osób z COVID-19. Należy jednak zauważyć, że witamina C nie jest jeszcze standardową częścią planu leczenia COVID-19, ponieważ wciąż brakuje dowodów.

Chociaż obecnie testowane są wysokie dawki witaminy C, aby sprawdzić, czy może poprawić czynność płuc u osób z COVID-19, żadne dowody nie sugerują, że wysokie dawki doustnych suplementów witaminy C mogą pomóc w chorobie. Mogą powodować komplikacje, takie jak biegunka.

Czy potrzebujesz suplementów?

Obecnie brak dowodów potwierdzających stosowanie doustnych suplementów witaminy C w celu zapobiegania COVID-19. Witamina C może pomóc w skróceniu czasu trwania i nasileniu przeziębienia spowodowanego przez inne wirusy, ale nie jest to żadną gwarancją, że będzie miała taki sam wpływ na koronawirusa, który powoduje COVID-19.

Ponadto witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, co oznacza, że ​​nadmiar nie jest magazynowany w twoim ciele, ale jest wydalany z moczem. Przyjęcie większej ilości witaminy C nie oznacza, że ​​twoje ciało bardziej ją wchłania.

Co więcej, chociaż wysoka dawka witaminy C wydaje się obiecująca w leczeniu COVID-19, dawki te były wyjątkowo wysokie i podawane dożylnie nie przyjmowane doustnie. Dodatkowo podawano ją tylko w przypadkach ciężkich, wymagających hospitalizacji.

