Eksperci: „Pandemia może powodować długotrwałe problemy zdrowotne”. Jakie dokładnie?

Asystentka profesor Sarah Lowe i jej koledzy badali kobiety o niskich dochodach z Nowego Orleanu, które były badane rok wcześniej i co pewien czas po uderzeniu huraganu Katrina w 2005 r. Kobiety zgłaszały szereg traumatycznych doświadczeń, z których wiele jest podobnych do tych występujących obecnie podczas pandemii, w tym żałoba, brak dostępu do opieki medycznej i niedobór leków.

Badania wykazały, że w rok, cztery i dwanaście lat po huraganie narażenia najsilniej związane ze stresem pourazowym, niepokojem psychicznym, ogólnym stanem zdrowia i objawami zdrowia fizycznego były najbardziej powszechne w obecnej pandemii. Pandemia w dalszym ciągu powoduje powszechne zgony i choroby, a także utratę pracy i poważne trudności gospodarcze dla wielu osób.

Pandemia może powodować długotrwałe problemy zdrowotne

„Ta pandemia może mieć głębokie krótko- i długoterminowe konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego” – powiedział Lowe. „Skutki te będą prawdopodobnie jeszcze większe niż w poprzednich katastrofach, takich jak Huragan Katrina, z uwagi na szczególne cechy pandemii jako katastrofy”.

Badanie nie obejmowało innych ekspozycji, które mają miejsce podczas pandemii, takich jak straty finansowe i bezrobocie, które również mogą mieć dodatkowy i znaczący wpływ na zdrowie publiczne.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Proceedings of National Academy of Sciences.

Wyniki badania sugerują, że oprócz promowania działań mających na celu zmniejszenie przenoszenia COVID-19 i eliminowanie długotrwałych różnic zdrowotnych przyczyniających się do zachorowalności i umieralności COVID-19, środki zdrowia publicznego powinny również zapobiegać i łagodzić narażenia, które będą miały pośredni wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Obejmuje to zapobieganie przerwom w opiece medycznej i dostęp do leków.

Ponadto innym kluczowym narażeniem w badaniu była obawa o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. W związku z tym komunikaty dotyczące zdrowia publicznego powinny zawierać wskazówki dotyczące radzenia sobie z niepokojem i strachem, a także promować wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa transmisji COVID-19.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Ponad 5 mln zakażeń koronawirusem. Relacja z Polski i ze świata