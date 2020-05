Ostre uszkodzenie serca u pacjentów z COVID-19 – problem pogarszający rokowanie

Ostre uszkodzenie mięśnia sercowego

Ostre uszkodzenie mięśnia sercowego jest diagnozowane w momencie, gdy stwierdza się dynamiczne podwyższenie stężenia troponin sercowych we krwi. Troponiny są pewnym wyznacznikiem tego uszkodzenia. Przyczyny ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego związane mogą być z jego niedokrwieniem, które może skutkować zawałem serca, lub innymi chorobami, takimi jak niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego, sepsa, udar mózgu czy zatorowość płucna.

Uszkodzenie serca a COVID-19

W Chinach zbadano częstość występowania ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów z COVID-19 oraz jego wpływ na przebieg zakażenia. Badanie objęło 101 hospitalizowanych osób. Ostre uszkodzenie mięśnia sercowego wystąpiło u 15,8 procent pacjentów, z których prawie połowa chorych miała wartość troponiny T o wysokiej czułości (hs-TnT) pięciokrotnie przekraczającą górną granicę normy. Pacjenci z ostrym uszkodzeniem mięśnia sercowego w stosunku do tych, którzy go nie mieli, byli starsi, z częściej współwystępującymi chorobami sercowo-naczyniowymi i częściej wymagali przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej (62,5 procent vs 24,7 procent), mechanicznej wentylacji (43,5 procent vs 4,7 procent) oraz leczenia z użyciem środków wazoaktywnych (31,2 procent vs 0 procent). Wyższy poziom oznaczanej hs-TnT był związany z cięższym przebiegiem choroby. W czasie badania zmarło trzech pacjentów, a wszyscy mieli ostre uszkodzenie mięśnia sercowego. Podsumowując, ostre uszkodzenie mięśnia sercowego może być częste u starszych, schorowanych pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 i ma związek z gorszym rokowaniem.

Czytaj także:

Czy zajęcie przez COVID-19 przewodu pokarmowego i wątroby pogarsza rokowanie? Analiza badań