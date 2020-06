Jak COVID-19 wpływa na pacjentów pediatrycznych? Nowa analiza

Zakażenie koronawirusem szybko rozprzestrzeniło się na całym świecie. Wczesna identyfikacja i interwencja są niezbędne do skutecznej kontroli epidemii zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Jednak stosunkowo niewiele wiadomo na temat klinicznych i epidemiologicznych cech pacjentów pediatrycznych. Naukowcy zajęli się tą luką, aby zapewnić wgląd we wczesną diagnozę i ocenę COVID-19 u dzieci. Badacze zebrali i przeanalizowali dane kliniczne 34 pediatrycznych pacjentów z COVID-19 w czterech szpitalach w Chinach od 27 stycznia do 23 lutego.

Jak COVID-19 wpływa na pacjentów pediatrycznych?

Pacjenci z łagodnymi (18%) lub umiarkowanymi (82%) postaciami COVID-19 mieli najczęściej następujące objawy: gorączka (76%) i kaszel (62%), które ustąpiły w ciągu trzech lub czterech dni po leczeniu. W przeciwieństwie do obserwacji u dorosłych pacjentów przypadki pediatryczne wykazywały wyższy odsetek gorączki, wymiotów (12%) i biegunki (12%) przy przyjęciu. Tomografia komputerowa klatki piersiowej (CT) ujawniła niejednolite cienie o dużej gęstości z późnym wzorem w zmianach płatkowo-płatkowych u 28 pacjentów (82%). Dla porównania, tylko 3% pacjentów pediatrycznych wykazywało cechy zwane zmętnieniem szklanym – zmętnienia, które nie przesłaniają leżących u podstaw struktur oskrzeli lub naczyń płucnych – które są zwykle obserwowane u dorosłych z COVID-19. Prezentacje kliniczne nie były tak dotkliwe, jak objawy obserwowane na obrazach CT, a odzyskanie zmian w zrazikach pozostawało w tyle za głównymi objawami. Według autorów odkrycia oferują cenny wgląd we wczesną diagnozę i kontrolę epidemii COVID-19 u dzieci.

