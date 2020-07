Kannabidiol może pomóc zapobiec zniszczeniu płuc w COVID-19

Chociaż potrzeba więcej analiz, w tym badań klinicznych w celu ustalenia optymalnego dawkowania i czasu, zanim CBD stanie się częścią leczenia COVID-19, naukowcy z Dental College of Georgia i Medical College of Georgia mają wczesne dowody na to, że może pomóc pacjentom wykazującym oznaki niewydolności oddechowej uniknąć ekstremalnych interwencji, takich jak wentylacja mechaniczna, a także zgonu z powodu zespołu ostrej niewydolności oddechowej.

„ARDS jest głównym zabójcą w ciężkich przypadkach niektórych wirusowych infekcji dróg oddechowych, w tym koronawirusa, ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) i pilnie potrzebujemy lepszych strategii interwencji i leczenia” – mówi dr Babak Baban, immunolog i tymczasowy prodziekan ds. badań w DCG i autor badania, opublikowanego w czasopiśmie Cannabis and Cannabinoid Research.

– Badania wykazały, że czyste CBD może pomóc płucom wyleczyć się z przytłaczającego stanu zapalnego lub burzy cytokinowej wywołanej przez wirusa COVID-19 i przywrócić zdrowszy poziom tlenu w organizmie – mówi współautor dr Jack Yu, lekarz-naukowiec i szef pediatrycznej chirurgii plastycznej w MCG.

Kannabidiol w walce z COVID-19

Odkrycia CBD były możliwe dzięki dodatkowemu odkryciu bezpiecznego i stosunkowo niedrogiego modelu do odtworzenia uszkodzenia płuc spowodowanego przez ARDS. Praca nad samym wirusem ogranicza się do kilku laboratoriów w kraju, które mogą bezpiecznie zarządzać wysoce zaraźliwym wirusem, a ich nowo zgłoszone podejście otwiera więcej drzwi do badania SARS-CoV-2, COVID-19 i podobnych chorób wywoływanych przez wirusy.

Ich model, który wykorzystuje dużą, unikalną strukturę genetyczną nowego koronawirusa, wytworzył klasyczne objawy ARDS, takie jak przytłaczająca, destrukcyjna odpowiedź immunologiczna, a następnie CBD znacznie obniżyło klasyczne wskaźniki nadmiaru, takie jak cytokiny sprzyjające stanom zapalnym, ponieważ poprawiał poziom tlenu we krwi i umożliwił regenerację płuc po uszkodzeniu strukturalnym.

Głównym problemem związanym z SARS-CoV-2 jest to, że zamiast po prostu zabić wirusa, nadmierna odpowiedź immunologiczna może szybko wyłączyć płuca, przekształcając je w miejsce, w którym wirus jest replikowany, a nie w miejsce, które udostępnia tlen i eliminuje potencjalnie szkodliwe gazy, takie jak dwutlenek węgla.

Uważa się, że przynajmniej jednym ze sposobów, w jaki CBD uspokaja odpowiedź immunologiczną, jest to, że wygląda podobnie do endokannabinoidów, naturalnego systemu sygnalizacji komórkowej w naszych ciałach, który, jak się uważa, bierze udział w wielu różnych funkcjach, od snu, przez reprodukcję, po stan zapalny i odpowiedź immunologiczną. CB1 i CB2, główne receptory tego układu, znajdują się w całym organizmie, w tym w mózgu i układzie oddechowym, gdzie wdychamy sztuczne i naturalne czynniki drażniące w powietrzu – a także wirusy i bakterie.

