Te popularne leki poprawiają wskaźniki przeżywalności COVID-19

Naukowcy przebadali 28 000 pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe – grupę leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia (wysokiego ciśnienia krwi).

Okazało się, że ryzyko ciężkiej choroby COVID-19 i śmierci było zmniejszone u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi, którzy przyjmowali inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACEi) lub blokery receptora angiotensyny (ARB).

Główny badacz, dr Vassilios Vassiliou ze Szkoły Medycznej UEA w Norwich, powiedział: Wiemy, że pacjenci z chorobami układu krążenia są szczególnie narażeni na ciężką infekcję COVID-19. Jednak na początku pandemii istniała obawa, że określone leki możnz wiązać się z gorszymi wynikami u pacjentów z COVID-19. Chcieliśmy dowiedzieć się, jaki wpływ mają te leki na osoby z Covid-19.

„Dlatego przeanalizowaliśmy wyniki pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe – zwracając szczególną uwagę na wyniki, które nazywamy krytycznymi, takie jak przyjęcie na intensywną terapię lub założenie respiratora i śmierć”.

Badania były prowadzone przez UEA we współpracy z Norfolk and Norwich University Hospital.

Leki na nadciśnienie kontra COVID-19

Zespół przeanalizował dane z 19 badań dotyczących COVID-19 oraz ACEi i ARB. Metaanaliza obejmowała ponad 28 000 pacjentów i jest jak dotąd największym i najbardziej szczegółowym tego rodzaju badaniem.

Porównali dane od pacjentów z COVID-19, którzy przyjmowali leki ACEi lub ARB, z tymi, którzy ich nie przyjmowali – skupiając się na tym, czy wystąpiły u nich zdarzenia „krytyczne” (przyjęcie na intensywną terapię i wentylację inwazyjną lub nieinwazyjną) oraz śmierć.

Dr Vassiliou powiedział: „Odkryliśmy, że jedna trzecia pacjentów z COVID-19 z wysokim ciśnieniem krwi i jedna czwarta pacjentów w sumie przyjmowała ACEi / ARB. Jest to prawdopodobnie spowodowane rosnącym ryzykiem zakażenia u pacjentów z chorobami współistniejącymi, takimi jak choroby układu krążenia, nadciśnienie i cukrzyca. Ale naprawdę ważną rzeczą, którą pokazaliśmy, było to, że nie ma dowodów na to, że te leki mogą zwiększać ciężkość COVID-19 lub ryzyko śmierci. Wręcz przeciwnie, stwierdziliśmy, że istnieje znacznie mniejsze ryzyko zgonu i krytycznych wyników, więc mogą one faktycznie pełnić rolę ochronną – szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i COVID-19, którzy przyjmowali leki ACEi / ARB, prawdopodobieństwo wystąpienia krytycznego lub śmiertelnego wyniku było 0,67 razy mniejsze niż u pacjentów, którzy nie przyjmowali tych leków. Ponieważ świat przygotowuje się na potencjalną drugą falę infekcji, szczególnie ważne jest, abyśmy zrozumieli wpływ tych leków na pacjentów. Nasze badania dostarczają istotnych dowodów na zalecenie dalszego stosowania tych leków, jeśli pacjenci już je przyjmowali. Jednak nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ostre rozpoczęcie stosowania takich tabletek u pacjentów z COVID-19 może poprawić ich rokowanie, ponieważ mechanizm działania może być inny” – dodał.

Czytaj także:

COVID-19 wstrząsnął rynkiem pracy. Najbardziej ucierpiały kobiety