Jak radzić sobie z sezonowymi alergiami podczas biegania na zewnątrz?

Chociaż nie możesz kontrolować wszystkich pyłków unoszących się w powietrzu, istnieją sposoby, aby się przed nimi chronić, by nie dostawały się tak bezpośrednio do twojej twarzy i nosa. Są też sztuczki, aby radzić sobie z tym problemem, gdy nie można go uniknąć. Alergolog Payel Gupta, lekarz medycyny i Elizabeth Corkum, jeden z najlepszych trenerów biegania i trenerów osobistych w Nowym Jorku, opowiadają dokładnie, jak radzić sobie z sezonowymi alergiami podczas biegów na świeżym powietrzu.

Poznaj swoje wyzwalacze

Unikanie sezonowych alergii podczas biegów zaczyna się, zanim jeszcze zawiążesz buty. Dr Gupta mówi, że alergolog może przeprowadzić testy pod kątem wielu typowych alergii, a także poznać, co jest największym wyzwalaczem reakcji alergicznej. Wyjaśnia, że istnieją dwa główne sposoby testowania pod kątem alergii: badanie krwi (które może wskazać, czy przeciwciała powstają po ekspozycji na potencjalny czynnik wyzwalający) i test skórny, w którym wkłuwa się próbki potencjalnych alergenów w ramię lub plecy, aby zobaczyć, co wywołuje reakcję. W zależności od tego, na co ktoś jest uczulony, może dostać szczepionki przeciwalergiczne, aby złagodzić objawy.

– Jeśli dowiesz się, że pyłek jest twoim wyzwalaczem alergii, możesz monitorować liczbę pyłków za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych – mówi dr Gupta. Może to pomóc w zaplanowaniu, kiedy należy biegać na świeżym powietrzu, a kiedy zamiast tego wykonywać trening w domu. Zgodnie z ogólną zasadą dr Gupta mówi, że liczba pyłków jest zwykle mniej sprzyjająca rano i lepsza po południu i wieczorem.

Jeśli przed biegiem chcesz zażyć dostępny bez recepty lek przeciwhistaminowy, dr Gupta mówi, że najlepiej to zrobić 20 minut przed wyjściem na zewnątrz. Mówi również, że stosowanie aerozoli do nosa OTC ze sterydami może być również pomocne, ale tylko wtedy, gdy są stosowane konsekwentnie przez cały sezon alergiczny.

Zaopatrz się w akcesoria chroniące przed alergiami

Jeśli chodzi o to, co robić podczas biegu, aby uchronić się przed sezonowymi alergiami, Corkum jest wielką fanką okularów przeciwsłonecznych, które mogą chronić oczy przed pyłkami i innymi czynnikami drażniącymi w powietrzu. Uniemożliwiają one również dotykanie oczu.

– Wiele osób dotkniętych sezonowymi alergiami ma tendencję do przecierania oczu, kiedy biegają, dłonią lub bluzką, ale to tylko pogorszy sytuację –mówi Corkum. – Unikaj dotykania oczu czymkolwiek, co jest wystawione na działanie alergenów (i innych czynników, co jest szczególnie kluczowe także podczas pandemii!). Jeśli oczy wciąż ci dokuczają [podczas biegania], może warto biegać z małą butelką z wodą i przepłukać oczy kilkoma kroplami wody, aby pozbyć się pyłku bez dotykania oczu.

Corkum mówi, że czapki lub daszki mogą również chronić twoją twarz przed alergenami, podobnie jak maseczka.

Co robić po zaistnieniu reakcji alergicznej?

Corkum twierdzi, że po powrocie do domu z biegania pomocne może być popijanie herbaty z miodem, która może złagodzić ból gardła spowodowany przez alergeny. – Gorący, parny prysznic może również pomóc otworzyć kanały nosowe – mówi. Pomaga również usunąć pyłki i inne szkodliwe czynniki.

Chociaż wszystkie te wskazówki są pomocne, Corkum mówi, że najważniejsze, jeśli chodzi o sezonowe alergie i bieganie, to być dla siebie życzliwym. – Twoje ciało musi pracować ciężej, gdy walczysz z alergiami sezonowymi, więc ważne jest, aby o tym pamiętać i po prostu wiedzieć, że dzień, w którym alergie dokuczają bardziej, prawdopodobnie nie jest dniem, w którym będziesz czuć się dobrze – mówi. To pozwala na spokojnie podjąć środki zaradcze.

– Należy również pamiętać, że sezon alergiczny nie trwa wiecznie – mówi Corkum. Dodaje, że w międzyczasie może to być idealna okazja, aby zmienić swój program fitness na więcej treningów z trenerem online, które możesz wykonywać w domu.