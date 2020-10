Hiszpania. Gwałtowny wzrost przypadków zatrucia środkami dezynfekującymi do rąk u dzieci

W tym roku zgłoszono 874 przypadki zatruć żelami do dezynfekcji rąk, w porównaniu do zaledwie 90 w całym 2019 roku, podał w oświadczeniu National Toxicological and Forensic Sciences Institute, jednostka ministerstwa sprawiedliwości.

Dwie trzecie spraw dotyczyło dzieci, zwłaszcza poniżej drugiego roku życia. Zdecydowana większość połknęła środek dezynfekujący do rąk, chociaż niektórzy byli odurzeni po dostaniu się produktu do oczu lub wdychaniu. Nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych. Instytut podał, że ponad 80 procent ofiar otruć wyzdrowiało „w krótkim czasie”. Najczęstszymi objawami były wymioty, biegunka, kaszel, niewyraźne widzenie i zaczerwienienie oczu.

Bezpieczeństwo stosowania środków do dezynfekcji rąk

W wiadomości wideo opublikowanej na Twitterze, minister sprawiedliwości Juan Carlos Campo nazwał te liczby „alarmującymi” i wezwał rodziców, aby „trzymali żele do dezynfekcji rąk poza zasięgiem dzieci i nalegali, aby ich użycie do dezynfekcji rąk zawsze było nadzorowane przez osobę dorosłą”.

Podobnie jak w innych krajach europejskich, użycie żeli do dezynfekcji rąk wzrosło w Hiszpanii, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Kraj ten stał się jednym z głównych punktów pandemii w Unii Europejskiej, z blisko 910 000 zarejestrowanych przypadków i ponad 33 000 zgonów.