Kolejny objaw COVID-19 dołącza do listy. Jest zlokalizowany w jamie ustnej

Enanthema to wysypka umiejscowiona na błonach śluzowych i wewnętrznych powierzchniach ciała, w przeciwieństwie do exanthema, zjawiającej się na powłokach zewnętrznych. „Enanthema to wysypka małych plamek na błonach śluzowych” – wyjaśnia dr Michele Green, która praktykuje w Lenox Hill Hospital w Nowym Jorku. „Jest to bardzo częsta u pacjentów z infekcjami wirusowymi, takimi jak ospa wietrzna i pryszczyca. Jest to charakterystyczne dla wielu wirusowych wysypek, które atakują błony śluzowe”.

Wysypka jamy ustnej związana z COVID-19

Nowe hiszpańskie badanie, opublikowane w JAMA Dermatology pokazuje wysypkę jako nowy objaw COVID-19. Naukowcy pod kierunkiem dr Juana Jimeneza-Cauhe ze Szpitala Uniwersyteckiego Ramon y Cajal w Madrycie przebadali 21 pacjentów, u których na początku kwietnia zdiagnozowano COVID-19 i związane z nim wysypki skórne. Spośród tych pacjentów sześć osób (29%) miało enanthem po wewnętrznej stronie ust. Zespół podał, że dotknięci chorobą pacjenci byli w wieku od 40 do 69 lat, a cztery z sześciu osób to kobiety.

Wysypka na błonach śluzowych pojawiła się w od 2 do 24 dni przed wystąpieniem innych objawów COVID-19. W większości przypadków enanthema nie wydawała się być związana z żadnymi lekami przyjmowanymi przez pacjentów, co jeszcze bardziej utwierdza przekonanie, że to choroba wywołana nowym koronawirusem powoduje pojawienie się czerwonawych plam. Jak szeroko rozpowszechniony jest ten objaw w przypadku COVID-19, jest nadal nieznane, ponieważ „ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa wielu pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19 nie poddaje się badaniu jamy ustnej” – zauważyła grupa Jimenez-Cauhe.