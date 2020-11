Używasz lamp bakteriobójczych? Uważaj na swój wzrok!

Te dostępne dla konsumentów urządzenia emitujące promieniowanie ultrafioletowe (UV) były używane w celu wyeliminowania koronawirusa z domów i biur.

– Podczas szczytu pandemii zauważyliśmy zwiększoną liczbę pacjentów zgłaszających się z podrażnieniem, bólem i wrażliwością na światło, zdaliśmy sobie sprawę, że było to spowodowane bezpośrednią ekspozycją na lampy bakteriobójcze, które emitują światło UV w zakresie C w celu zabicia bakterii i wirusów. Może to być dość bolesne doświadczenie dla pacjenta, ale przy szybkim miejscowym smarowaniu i antybiotykach zapobiegających infekcjom pacjenci często radzą sobie bardzo dobrze – powiedział Jesse Sengillo z University of Miami School of Medicine.

Uszkodzenie rogówki

Fotokeratitis UV występuje, gdy rogówka jest nadmiernie narażona na promieniowanie ultrafioletowe. Może się to zdarzyć na dużych wysokościach, gdzie mniej promieni UV jest pochłanianych przez atmosferę lub w pobliżu wody, śniegu lub innych odblaskowych powierzchni w środowisku.

Kilka godzin po ekspozycji pacjenci odczuwają pieczenie oczu i czasami intensywną wrażliwość na światło. Na rynku dostępnych jest wiele lamp bakteriobójczych i chociaż mogą być one bezpieczne do użytku domowego, klienci muszą zwracać szczególną uwagę na zalecenia producenta, aby zapobiec uszkodzeniom oczu i skóry.

Chociaż kupuje się lampy bakteriobójcze, aby chronić ludzi podczas pandemii, w badaniu nie podjęto próby ustalenia, czy są one skuteczne w niszczeniu koronawirusów.

