Ponad 100 studentów medycyny wolontariuszami w szpitalach „covidowych”

Wolontariusze rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. Akcję rozpoczęła studentka trzeciego roku pielęgniarstwa Kaja Witkowska-Torz, która – obserwując problemy szpitali borykających się z brakami personelu – rozpoczęła pracę jako wolontariuszka w Szpitalu Polskim im. św. Elżbiety w Katowicach.

Następnie stworzyła profil na portalu społecznościowym, grupujący studentów zainteresowanych pomocą w szpitalach. Początkowo Kaja Witkowska-Torz werbowała wolontariuszy do szpitala, w którym sama pracowała, ale liczba chętnych do pomocy studentów pielęgniarstwa – głównie II i III roku – przerosła jej oczekiwania. Poinformowała więc inne szpitale o studentach, którzy są gotowi do podjęcia wolontariatu.

Wolontariusz walczą w szpitalach z COVID-19

Ponad 100 studentów pielęgniarstwa zdecydowało na wolontariat w wielu szpitalach województwa śląskiego oraz domach pomocy społecznej. Również studenci drugiego roku ratownictwa medycznego podjęli działania w formie wolontariatu na rzecz pacjentów chorych na COVID-19. Aktualnie pomagają w Szpitalu MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi oraz w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

„Jesteśmy dumni z naszych Studentów! Doceniamy każdą podjętą inicjatywę ze strony społeczności akademickiej w kierunku niesienia pomocy w trakcie pandemii” – podkreślają władze uczelni.

PAP – Nauka w Polsce, Anna Gumułka

