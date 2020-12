WHO: Nowa odmiana koronawirusa nie wymyka się spod kontroli

Około 30 krajów zamyka swoje granice dla ludzi podróżujących z Wielkiej Brytanii lub Południowej Afryki – gdzie pojawił się inny wariant – aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się nowej odmiany koronawirusa. Nic więc dziwnego, że oczy całego świata skierowały się na WHO, oczekując stanowiska i wytycznych.

„W różnych punktach tej pandemii mieliśmy znacznie wyższy (wskaźnik skażenia) i mamy to pod kontrolą” – powiedział na konferencji prasowej szef WHO ds. nagłych wypadków, Michael Ryan. „Więc ta sytuacja nie jest w tym sensie poza kontrolą. Jednak nie można jej pozostawić samym sobie. Środki, które obecnie stosujemy, są poprawne. Musimy robić to, co robiliśmy, być może będziemy musieli robić to z trochę większą intensywnością i trochę dłużej, aby mieć pewność, że uda nam się opanować wirusa” – powiedział Ryan.

Nowa odmiana koronawirusa w Wielkiej Brytanii – stanowisko ONZ

ONZ zwróciła się do wszystkich swoich członków na świecie o częstsze sekwencjonowanie wirusa SARS-CoV-2, gdy tylko to możliwe i udostępnianie danych sekwencyjnych na arenie międzynarodowej. Szczególnie to dotyczącego nowego, groźnego szczepu koronawirusa.





Czytaj też:

W czasie pandemii długo siedzimy przed ekranami telefonów i komputerów. Ważne, by odpowiednio zarządzać tym czasem