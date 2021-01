17 chorób przewlekłych, które kwalifikują do wcześniejszego szczepienia – lista

Narodowy Program Szczepień wyraźnie określa kolejność, w jakiej można się poddawać szczepieniom. W Polsce ruszyły już szczepienia grupy 0, czyli pracowników ochrony zdrowia. Po nich przyjdzie kolej na osoby z grupy 1, w której znajdują się seniorzy powyżej 60. roku życia, pensjonariusze DPS-ów i ZOL-i, a także przedstawiciele służb mundurowych i nauczyciele. Etap 3 będzie się wiązał ze szczepieniem całej pozostałej części dorosłej populacji. W etapie 2 natomiast zaszczepione mogą być osoby, cierpiące na konkretne choroby przewlekłe. Na to wcześniejsze szczepienie skierowanie może wystawić danej osobie lekarz rodzinny, sprawdziwszy wcześniej, czy jednostka chorobowa, na którą cierpi pacjent, znajduje się w wykazie opracowanym przez Radę Medyczną we współpracy z rządem. Skierowanie to może otrzymać każda dorosła osoba z daną chorobą przewlekłą, bez względu na swój wiek.

Choroby przewlekłe kwalifikujące do wcześniejszego szczepienia

Lista chorób przewlekłych, umożliwiających zaszczepienie danej osoby już na etapie 2 obejmuje 17 jednostek. Wśród nich znajdują się:

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

PChN (przewlekłe choroby nerek) choroby nowotworowe (właściwy dla konkretnej osoby termin zaszczepienia powinien być skonsultowany z onkologiem) choroby naczyń mózgowych choroby układu sercowo-naczyniowego deficyty neurologiczne (np. demencja) choroby płuc astma oskrzelowa cukrzyca przewlekłe choroby wątroby talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa) nadciśnienie tętnicze niedobory odporności w chorobach autoimmunologicznych anemia sierpowata mukowiscydoza choroby związane z uzależnieniem od nikotyny otyłość

Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że lista ta może ulec aktualizacji, na skutek informacji pojawiających się w nowych badaniach naukowych, związanych z COVID-19.

Czytaj też:

6 powodów, dla których warto zaszczepić się przeciw COVID-19