Szczepionka Johnson&Johnson już wkrótce w Europie? Jest wniosek do Europejskiej Agencji Leków

Dr Paul Stoffels, wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego i dyrektor ds. naukowych Johnson&Johnson zaznaczył, że wniosek ten jest kolejnym krokiem do zapewnienia państwom Unii Europejskiej i ich obywatelom jak najszerszego i najskuteczniejszego zbioru narzędzi do walki z pandemią. Gdy firma uzyska warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, musi spełnić określone zobowiązania w określonych ramach czasowych, w tym dostarczyć dodatkowe dane. Johnson&Johnson składa podobne wnioski w krajach na całym świecie, także do WHO – do Światowej Organizacji Zdrowia wniosek trafił 4 lutego.

Szczepionka Johnson&Johnson pierwszą szczepionką jednodawkową

Jeśli szczepionka tego koncernu trafi na rynek, będzie pierwszą dopuszczoną do obrotu szczepionką jednodawkową. Szacuje się, że produkt utrzyma swoje właściwości przez 2 lata, przechowywany w temperaturze -20℃, przez co najmniej trzy miesiące szczepionka musi być przechowywana w temperaturze 2-8℃.

Przy tworzeniu szczepionki Jensen/Johnson&Johnson korzystano z wewnętrznej platformy AdVac®, tę samą technologię wykorzystano również przy tworzeniu szczepionki przeciw wirusowi Ebola, a także podczas pracy nad kandydatami na szczepionki na wirusy: Zika, RSV i HIV.

