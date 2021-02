Wykryto nową mutację koronawirusa. Tym razem w Finlandii

Z powodu nowego odkrycia zorganizowano specjalną konferencję prasową. Naczelny lekarz w Fińskim Instytucie Zdrowia i Spraw Socjalnych, Taneli Puumalainen, zaznaczył jednak, że na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o „fińskiej odmianie koronawirusa”. Wyjaśniono także, że ta mutacja jest trudno wykrywalna w testach PCR zalecanych przez WHO.

Nowy wariant SARS-CoV-2

FIN-796H – tak nazwano nową odmianę SARS-CoV-2. Fińscy wirusolodzy zalecają, by do nowego odkrycia podejść ze spokojem, ponieważ z ich wstępnej wiedzy nie wynika, by ten wariant rozprzestrzeniał się szybciej niż inne dotychczas znane. Pierwszy przypadek FIN-796H został rozpoznany u pacjenta z południowej części kraju, jednak najprawdopodobniej rozwinął się poza granicami Finlandii, która ma niski odsetek nowych przypadków zachorowań na COVID-19.

Choć nowy wariant różni się od brytyjskiego, południowoafrykańskiego, japońskiego i brazylijskiego, ma z nimi cechy wspólne, nie wiadomo jednak na razie, jak bardzo jest zaraźliwy i odporny na szczepionki.

