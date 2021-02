Naukowcy: Koronawirus dłużej utrzymuje się na plastiku i szkle niż na papierze i tkaninach

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Technologii w Bombaju i opublikowane na łamach czasopisma „Physics of Fluids”.

Koronawirus a powierzchnie porowate i nieprzepuszczalne

Powierzchniami porowatymi są m.in. papier czy ubrania, a nieprzepuszczalnymi szkło i plastik. I to właśnie na tych drugich COVID-19 utrzymuje się dłużej. SARS-CoV-2 jest bowiem przenoszony drogą kropelkową, a kropelki te osiadają również na powierzchniach, przez co infekcje dalej się rozprzestrzeniają. Badacze obserwowali, jak szybko kropelki wirusa wysychają na różnych powierzchniach. Okazało się, że na szkle utrzymują się cztery dni, a na plastiku i stali nierdzewnej – 7 dni. Na tkaninie z kolei wirus przetrwał tylko dwa dni, a na papierze – jedynie trzy godziny.

Dlatego dr Sanghamitro Chatterjee, jeden z autorów badania, zaleca, by meble w szpitalach czy biurach, wykonane ze szkła, stali nierdzewnej lub laminowanego drewna dodatkowo pokryć porowatym materiałem, np. tkaniną, by zmniejszyć ryzyko zakażenia SARs-CoV-2 po dotknięciu. Podobnie można by postąpić z siedzeniami w pojazdach komunikacji publicznej, centrach handlowych czy restauracjach.

Naukowcy dodają jednak, że zazwyczaj 99,9 procent kropli wyparowuje po kilku minutach, zarówno z powierzchni porowatych, jak i nieprzepuszczalnych. Pozostają tylko cienkie warstwy cieczy, w których jednak wirus może przetrwać. Badacze zauważają, że to iż z materiałów porowatych krople wyparowują szybciej, ma związek z ich strukturą i budową, a nie składem chemicznym.

Czytaj też:

Cztery nowe, nieznane dotąd fakty o koronawirusie. Stoją za nimi naukowcy z Minnesoty