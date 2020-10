Wszystko, co musisz wiedzieć o przebiegu badania w kierunku COVID-19

Badaniami w kierunku wirusa SARS-CoV-2 interesuje się coraz więcej osób. W grupie tej są nie tylko osoby, które zauważają u siebie niepokojące objawy COVID-19, ale także osoby podejrzewające, że miały kontakt z osobą zakażoną. Odrębną grupę stanowią osoby, które w ostatnim czasie przeszły infekcję grypopodobną i chcą się dowiedzieć, czy przyczyną ich objawów nie było zakażenie nowym koronawirusem.

Test na koronawirusa

Testowanie społeczeństwa w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ma na celu nie tylko potwierdzenie choroby oraz wykrycie osób, które przechodzą infekcję bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Dzięki testowaniu możliwe jest także poddanie kwarantannie nosicieli wirusa, którzy mogliby zakażać innych i stać się przyczyną powstawania nowych ognisk choroby. Testy na COVID-19 dostępne są w trzech różnych rodzajach, czyli:

testy z krwi żylnej,

testy z krwi włośniczkowej lub żylnej,

testy wymazowe genetyczne (test RT-PRC i test PRC).

Niektóre placówki medyczne oferują możliwość wykonania testu samodzielnie w domu. W tym przypadku mamy do czynienia z testem molekularnym genetycznym RT-PCR, który jest typowym testem przesiewowym. Wykrywa dwie sekwencje wirusa SARS-CoV-2. Możemy spotkać się także z pobieraniem wymazu w celu wykonania testu molekularnego genetycznego PCR, który wykrywa jedną sekwencję wirusa SARS-CoV-2. Test ten nie jest rekomendowany przez WHO. Testy z krwi oraz test genetyczny molekularny RT-PRC są rekomendowane przez WHO.

Kto powinien wykonać test na COVID-19?

Test na COVID-19 może zostać zlecony osobie, u której wystąpiły objawy choroby (na testy od niedawna mogą kierować pacjentów lekarze rodzinni); możemy wykonać go także odpłatnie, we własnym zakresie, udając się np. do odpowiedniego punktu pobrań lub prywatnej placówki medycznej. Koszt wykonania testu to około 500 zł.

Testy, które nie są testami komercyjnymi przeznaczone są dla wąskiej grupy osób. Nie mamy możliwości skorzystania z darmowego testowania, kiedy nie zachodzą ku temu wyraźne wskazania. Pojawiają się one nie tylko wówczas, gdy mamy objawy choroby, ale także w sytuacji, gdy osoba z naszego gospodarstwa domowego jest chora na COVID-19.

Ważne: służby coraz częściej informują o fałszywych testach na COVID-19, których wykonanie oferują m.in. osoby niezwiązane ze służbą zdrowia, dlatego powinniśmy zachować czujność.

Jak wykonywany jest test na COVID-19?

W przypadku testów genetycznych molekularnych RT-PRC pobierany jest wymaz z gardła lub z nosa. Materiał do badania pobiera się za pomocą długiego, sterylnego patyczka, który wprowadza się dróg oddechowych osoby poddawanej badaniu. Następnie patyczek z pobranym materiałem umieszcza się w odpowiednim pojemniku i przekazuje do laboratorium. Badanie jest szybkie i nie powoduje dużego dyskomfortu, choć nie należy do szczególnie przyjemnych. Można wykonać je np. w mobilnym punkcie pobrań lub we własnym domu, jeżeli zgłosimy taką konieczność do Sanepidu (nie możemy dojechać do punktu, źle się czujemy, mamy wyraźne objawy choroby). Wówczas test zostanie przeprowadzony w domu przez wykwalifikowane ku temu osoby.

W przypadku testów z krwi mamy do czynienia z określeniem przeciwciał anty-SARS-CoV-2. W tym przypadku stosowane są dwa rodzaje testów, czyli test kasetowy i test z krwi żylnej. W obydwóch przypadkach mamy do czynienia z testami serologicznymi. W celu wykonania testu kasetowego (wyglądem przypomina on test ciążowy) pobiera się krew z opuszki palca lub krew z żyły. Jest to rodzaj testu serologicznego; daje on szybki wynik, który odczytywany jest wizualnie. Innym wariantem testu serologicznego jest test z pobieranej krwi żylnej, który wymaga wykonania badań laboratoryjnych w celu określenia przeciwciał IgG i IgM. Przeciwciała IgG świadczą o tym, że mogliśmy już przejść zakażenie, a przeciwciała IgM wskazują na toczącą się infekcję.

Czytaj też:

Jakie są różnice między COVID-19 a grypą żołądkową?