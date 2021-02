Naukowcy: Pogorszenie smaku i węchu po COVID-19 utrzymuje się do 5 miesięcy

Wyniki badania zostały przedstawione na spotkaniu American Academy of Neurology's. Naukowcy z Univeristy of Quebec sprawdzili węch i smak u 813 pracowników służby zdrowia, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2. Najpierw mieli oni wypełnić specjalne ankiety, a przeciętnie 5 miesięcy po wyzdrowieniu wykonywali specjalne domowe testy, mierzące pracę zmysłu smaku i węchu, oceniając ją w skali od 0 do 10. Autorzy badania zaznaczają, że wymienione zmysły przeciętnego uczestnika badania nie powróciły do stanu sprzed choroby.

Jakie były wyniki badania?

Spośród 813 badanych pracowników służby zdrowia aż 580 osób doświadczyło utraty bądź pogorszenia smaku i węchu. Nieco ponad połowa spośród nich (297 osób, czyli 51 procent) stwierdziła, że nie odzyskała węchu nawet w 5 miesięcy po chorobie. Natomiast u 134 osób (17 procent) stwierdzono utrzymujący się ubytek węchu, co zmierzono specjalnym testem.

Przeciętnie, osoby te oceniały swój węch na 7 punktów, gdy przed zachorowaniem ta ocena wynosiła 9-10.

Jeśli chodzi o zmiany w odczuwaniu smaku, doświadczyło ich 527 uczestników badania. 5 miesięcy po chorobie zmysł ten odzyskało 38 procent osób (200 badanych), natomiast 73 osoby (9 procent) doznało trwałych ubytków smaku, co potwierdzono domowym testem.

Statystycznie uczestnicy badania oceniali swój smak po chorobie na 8, gdy przed nią ta ocena wynosiła 9 na 10 punktów.

Jak podkreśla dr Johannes Fraselli, jeden z twórców badania, jego wyniki dowodzą, że ubytki węchu i smaku mogą się utrzymywać jeszcze długo po chorobie.

