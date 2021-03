Jak przebiega proces szczepień przeciw COVID-19 na świecie? Najnowsze informacje

Istnieją jednak ogromne różnice w tempie postępowania szczepień w konkretnych miejscach na globie. Niektóre państwa zabezpieczyły i dostarczyły dawki dużej części swojej populacji, inni wciąż czekają na pierwsze szczepienia.

Ile osób już zaszczepiono?

Biorąc pod uwagę populację całego świata, statystycznie wykonano 3,9 dawki szczepień na 100 osób. Okazuje się, że światowym liderem jest... Gibraltar, na którym odsetek zaszczepionych wynosi 129,7 dawki. Dlaczego tak dużo? Niektóre szczepienia wymagają podania dwóch dawek. Drugi jest Izrael z odsetkiem 101,1 dawki, a za nim Seszele – 83,1 dawki oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie – 63,4 dawki na 100 osób. Wśród liderów wyszczepialności dalej plasują się: Falklandy, Kajmany, Bermudy, Wielka Brytania, Guernsey, Isle of Man, Stany Zjednoczone, Malediwy, Anguilla. Jak widać, dominują małe państwa, wyspy zamieszkane przez niewielką liczbę osób, więc i proces szczepień przebiega tam łatwiej.

Jak to wygląda w Polsce?

Na dzień 8 marca 2021 Polska znajduje się na 33. miejscu w tym zestawieniu z 10,4 dawki na 100 osób. Wyżej z krajów europejskich znajdują się m. in. Grecja, Norwegia, Litwa, Estonia, Dania, Węgry, a niżej – Szwajcaria, Finlandia, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Włochy.

Gdzie jeszcze nie otrzymano szczepionek?

Osoby mieszkające w (głównie) najbiedniejszych krajach świata jeszcze nie otrzymały szczepień. Nikt nie został zaszczepiony m. in. w Jemenie, Zambii, Wietnamie, Uzbekistanie, Ugandzie, na Tajwanie, w Syrii, Sudanie, Sierra Leone, Papui Nowej Gwinei, Korei Północnej, ale również w Watykanie.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w założeniu powinny dotrzeć do prawie każdej dorosłej osoby na świecie, co czyni całe przedsięwzięcie największym programem szczepień w historii. Największą liczbę dawek do tej pory, biorąc pod uwagę ogólną ich liczbę, a nie przeliczając na 100 osób, podano w Stanach Zjednoczonych i Chinach, odpowiednio 90 i 52 miliony. Na trzecim miejscu znajduje się Wielka Brytania z 23 milionami.

Wiele najbiedniejszych krajów polega na dostawach otrzymywanych w ramach Covax, międzynarodowego programu kierowanego przez Światową Organizację Zdrowia. Jego celem jest zapewnienie każdej dorosłej osobie na globie dostępu do szczepionki. Pierwszym krajem, który otrzymał pomoc w ramach tej inicjatywy była Ghana, do której szczepionki dotarły one 24 lutego.

Najczęściej podawaną szczepionką jest Pfizer/BioNTech, pierwsza wprowadzona do obrotu na świecie. W większości krajów, tak jak i w Polsce, najpierw szczepienia otrzymują pracownicy służby zdrowia, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. W państwach takich jak Izrael i Wielka Brytania już widać, że szczepionki zmniejszają liczbę osób przyjmowanych do szpitali i zgonów.

Na świecie nadal prowadzone są kolejne badania nad kolejnymi szczepionkami na COVID-19. Tych potencjalnych nowych szczepionek jest aż 200.

