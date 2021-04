Czy po szczepieniu AstraZeneca trzeba przyjąć aspirynę? Odpowiada lek. Bartosz Fiałek

Medyk zaznacza na początku swojego postu, że specjalne, powołane w tym celu śledztwo, udowodniło, że szczepionka AstraZeneca nie zwiększa ryzyka wystąpienia epizodów zakrzepowo-zatorowych.

Czy przyjmować aspirynę przed szczepieniem?

Ekspert dodaje więc, że nie ma żadnego powodu, by rozpoczynać przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego zarówno przed, jak i w trakcie czy po szczepieniu AstraZeneca. Podobnie z profilaktycznym przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych, w tym antagonistów witaminy K i nowych doustnych antykoagulantów. Branie takich leków na własną rękę może zagrażać zdrowiu i życiu. Lek. Fiałek dodaje jednak:

Osoby, które przyjmują na co dzień powyższe leki z powodu innych medycznych wskazań, POWINNY KONTYNUOWAĆ dotychczas zaleconą terapię (nie odstawiamy tych leków tylko dlatego, że poddajemy się szczepieniu przeciw COVID-19; wskazana większa ostrożność podczas szczepienia i dłuższe – ok. 5 minut – przytrzymanie gazika po iniekcji).

Ponadto, jeśli u danej osoby po szczepieniu zaszła konieczność podawania wyżej wspomnianych leków, to oczywiście należy to robić, dostosowując się do zaleceń lekarskich. Co więcej, kwas acetylosalicylowy ma działanie nie tylko działanie przeciwpłytkowe, ale i (w większych dawkach) przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, można go więc stosować w przypadku wystąpienia poszczepiennych skutków ubocznych, jednak bardziej zaleca się paracetamol.

