Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Jak to zrobić? [Poradnik]

Zapisy na szczepienia na COVID-19 są możliwe na cztery sposoby. Pacjent może zadzwonić na bezpłatną ogólnopolską infolinię pod numer 989 albo wysłać SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333. Chętni, aby zaszczepić się przeciwko COVID-19, mogą się również zgłosić do punktu szczepień, albo wykorzystać Indywidualne Konta Pacjenta pod adresem pacjent.gov.pl.

Szczepienia na COVID-19. Harmonogram zapisów

Od 12 kwietnia ruszyły szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób urodzonych w 1962 r. Zapisy dotyczą osób, które wcześniej nie deklarowały takiej chęci od stycznia do marca. Ci, którzy to zrobili, termin szczepienia dostaną drogą telefoniczną lub SMS-em. W następnych dniach ruszą zapisy szczepienia dla kolejnych grup wiekowych. Osoby, które nie zapiszą się na szczepienie w danym dniu, będą mogły zrobić to później.

Kiedy startuje rejestracja na szczepienia na COVID-19 dla poszczególnych grup wiekowych?

13 kwietnia 2021 – rocznik 1963,

14 kwietnia – rocznik 1964,

15 kwietnia – rocznik 1965,

16 kwietnia – rocznik 1966,

17 kwietnia – rocznik 1967,

19 kwietnia – rocznik 1968,

20 kwietnia – rocznik 1969,

21 kwietnia – rocznik 1970,

22 kwietnia – rocznik 1971,

23 kwietnia – rocznik 1972,

24 kwietnia – rocznik 1973.

Szczepienia na COVID-19. Jak sprawdzić, czy mogę się zapisać?

Co jeśli nie jesteśmy pewni, czy mamy możliwość zapisania się na termin szczepienia? Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomiły w nocy z 11 na 12 kwietnia nowy sposób zapisów na szczepienia na COVID. W tym celu należy wejść na stronę pacjent.gov.pl.

Obecnie na termin mogą zapisać się osoby w wieku 59 lat i starsze. Aby sprawdzić, czy jesteśmy uprawnieni do szczepienia na COVID-19, należy podać swój PESEL.

Następnie wyświetli się komunikat informujący o wystawieniu lub braku e-skierowania na szczepienie.

