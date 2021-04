1000 pierwszych farmaceutów jest gotowych do przeprowadzania szczepień. Ukończyli już specjalny kurs

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której farmaceuci będą się uczyć, jak wykonuje się szczepienia oraz udziela pierwszej pomocy.

Rzecznika NIA dodał, że już za kilka tygodni farmaceuci będą mogli szczepić przeciw COVID-19. – Na początku będą wspierać zespoły szczepienne, a już od drugiej połowy maja będą mogli wykonywać je w aptekach – dodał. Zaznaczył, że farmaceuci czekają teraz na przepisy określające szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać apteki chcące szczepić pacjentów.

Leleno zauważył, że jeśli chodzi o szkolenia poświęcone zasadom kwalifikacji do szczepień, to są one jeszcze przed farmaceutami.

Jak i dlaczego szkoleni są farmaceuci?

– Pierwsze kursy ruszyły już w tym tygodniu. Są one organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Trwają pięć godzin i mają charakter teoretyczny. W tej części farmaceuci uczą się m.in. wystawiania i realizacji e-skierowań, zasad kwalifikacji, aspektów prawnych oraz zasad dystrybucji szczepionek – powiedział.

W świetle przyjętego na początku kwietnia rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 kwalifikować mogą już nie tylko lekarze, ale również lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni lub higienistki szkolne. Fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni mogą również to robić, ale pod warunkiem, że uzyskają dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dodatkowo też do szczepień kwalifikować mogą studenci na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim, na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy uzyskali dokument potwierdzający umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie. Studenci będą mogli prowadzić kwalifikacje tylko pod nadzorem, m.in. lekarza.

W rozporządzeniu określono też, że fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni mogą wykonywać szczepienie przeciwko COVID-19, jeśli uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Szkolenie to obejmuje naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej i działań w razie wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta, następującego bezpośrednio po szczepieniu.

Możliwość określenia zawodów medycznych dopuszczonych do kwalifikacji do szczepienia w drodze rozporządzenia ministrowi zdrowia dała nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, którą prezydent podpisał 1 kwietnia 2021 r.

