Co się stanie, jeśli pominiesz drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19?

Zastanawiasz się, czy otrzymanie tylko jednej dawki szczepionki może być wystarczająco dobre, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo? Zdaniem ekspertów, pominięcie drugiej dawki szczepień przeciwko COVID-19 może zmniejszyć skuteczność i oczekiwaną odporność.

Druga dawka szczepionki

Nicholas Kman, lekarz medycyny ratunkowej z Uniwersytetu Stanowego Ohio wyjaśnia, że przyjęcie drugiej dawki pozwoli uzyskać więcej korzyści ze szczepienia. Otrzymanie drugiej dawki leży w twoim najlepszym interesie. „Poziom przeciwciał może wzrosnąć 10-krotnie po drugiej dawce” – wyjaśnia dr Kman. Przyjęcie jej w późniejszym terminie – nawet miesiące po pierwszej – jest nadal lepsze, niż pozostanie przy jednym zastrzyku.

Kiedy przyjąć drugą dawkę szczepionki?

Drugie zastrzyki są powszechnie nazywane przez profesjonalistów zastrzykami „przypominającymi”, ponieważ mają na celu „wzmocnienie” odporności. Aktualne wytyczne ustalone przez urzędników Agencji ds. Żywności i Leków mówią, żeby odczekać co najmniej 21 dni przed przyjęciem drugiej dawki preparatu Pfizer. Z kolei przy zastrzyku szczepionką Moderna, okres ten wynosi co najmniej 28 dni. W przypadku preparatu Vaxzevria firmy AstraZeneca czeka się co najmniej 56 dni na drugą dawkę.

Odroczenie w czasie drugiej dawki

Powinieneś przełożyć drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 tylko jeśli czujesz się chory w dniu wizyty lub twój lekarz uzna inaczej. Nawet jeśli zalecany czas przyjęcia drugiej dawki minie, nadal powinieneś ją przyjąć, aby uzyskać lepszą odporność. Dr Kman podkreśla, że odpowiedzią nie jest próba podania drugiej dawki wcześniej niż w zalecanych ramach czasowych, ponieważ może to wpłynąć na odpowiedź układu odpornościowego na szczepionkę.

