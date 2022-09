COVID-19 to już nie tylko kaszel. Jak rozpoznać zakażenie Omikronem?

Podwariant Omikron zmienił obraz kliniczny COVID-19. Koronawirus, który początkowo kojarzył nam się z zapaleniem płuc i dusznościami, dziś ma najczęściej inny przebieg. Objawy zakażenia Omikronem przypominają bardziej infekcję górnych dróg oddechowych, krtani i gardła.

Podwariant Omikronu BA.5 bardzo szybko się rozprzestrzenia. Jest najbardziej zakaźnym wariantem koronawirusa, ale na szczęście również łagodniejszym. Do najczęściej występujących objawów dziś zalicza się:

ból gardła



ból zatok

ból głowy

suchy kaszel



Są to objawy, które można dość łatwo pomylić z przeziębieniem lub zapaleniem zatok bądź gardła. Omikron BA.5 nie zajmuje dolnych dróg oddechowych, ale górne, dlatego objawy są łagodniejsze. Jest to dobra wiadomość, ponieważ przy zakażeniu Omikronem rzadziej występują duszności czy ciężki przebieg choroby.

Łagodniej, ale nie lekko

Jak podkreślają ozdrowieńcy, Omikron BA.5 jest co prawda łagodniejszy, ale nie oznacza to, że chorobę przechodzi się lekko. Ponad 50 procent chorych skarży się na silny ból gardła, który trwa kilka dni. Doskwiera on nie tylko w czasie przełykania pokarmów, ale również przy przełykaniu śliny. Oprócz tego występuje silny ból głowy, który może objawiać się kłuciem, a niekiedy przypominać zapalenie zatok. Może wystąpić też katar, zawroty głowy, gorączka.

Dotychczas na koronawirusa zachorowały 604 miliony ludzi na całym świecie. Ponad 6,5 miliona zmarło. W Polsce zachorowało 6 milionów osób, a liczba zgonów wynosi 117 tysięcy.

