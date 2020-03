Co tak naprawdę oznacza kwarantanna i kiedy możemy o niej mówić?

Po pierwsze, należy wyjaśnić definicje:

Kwarantanna jest przeznaczona dla osób, które mają podejrzenie danej infekcji wynikające z dużego ryzyka zakażenia. Jeśli zostałeś poproszony o „pozostanie w domu i monitorowanie objawów”, jest to kwarantanna.

Izolacja tyczy się osób cierpiących na daną chorobę. Jeśli masz powody, by sądzić, że masz COVID-19 (kaszel, gorączkę) lub stwierdzono u ciebie zakażenie drogą testów medycznych, musisz odizolować się od ludzi. Izolacja może przebiegać w domu lub w szpitalu, zależnie od stanu twojego zdrowia.

Kwarantanna może przekształcić się w izolację, jeśli w tym czasie rozwinie się choroba.

Czy odwołane lekcje to już kwarantanna?

Jeśli Twoja szkoła lub miejsce pracy poprosiło wszystkich o pozostanie w domu, chodzi jedynie o wyeliminowanie tych obszarów jako potencjalnego centrum zarażenia wirusem. To nie jest kwarantanna ani izolacja, to po prostu środek prewencyjny, który zmniejsza ryzyko bycia ogniwem w łańcuchu transmisji. W tym przypadku nie ma ścisłych reguł, ale rozsądnie jest wtedy unikać wszelkich spotkań. Nie oznacza to, że musisz całkowicie unikać miejsc publicznych, ale ograniczyć swoje wyjścia. Możesz gotować lub ćwiczyć w domu, a po każdorazowym szybkim wyjściu na zakupy upewnić się, że umyłeś ręce. Dezynfekuj klamki, blaty i telefon. Rozmawiaj ze znajomymi drogą online – nie zapraszaj ich do siebie. Zrób wszystkie rzeczy, na które niegdyś brakowało ci czasu, takie jak czytanie książek czy seans filmowy.

Kwarantanna a koronawirus

Jeśli urzędnik służby zdrowia skontaktował się z tobą, ponieważ miałeś kontakt z osobą zakażoną, postępuj zgodnie z jego instrukcjami. Zadawaj pytania dotyczące tego, co możesz, a czego nie możesz zrobić; jego informacje będą najbardziej pomocne i aktualne. Jeśli wróciłeś z podróży z miejsca wysokiego ryzyka i zalecono ci pozostanie w domu, nadszedł czas właściwej kwarantanny. Należy uniknąć innych osób i wszystkiego, co mogłoby mieć ślady użytkowania. Jeśli możesz przebywać na zamkniętej powierzchni z dala od innych osób (na przykład na własnym, pustym podwórku) możesz spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Nie załatwiaj spraw na mieście – niech ktoś to dla ciebie zrobi.

Izolacja a koronawirus

Jeśli jesteś chory na COVID-19 (lub infekcję, którą zakładasz, że jest to COVID-19), musisz przebywać w izolacji. CDC ma wytyczne dla gospodarstw domowych z osobą chorą, w tym instrukcje dotyczące noszenia maski przez chorego, korzystania z oddzielnej sypialni i łazienki oraz czyszczenia powierzchni wspólnnych. W ciężkich przypadkach zalecana jest hostpitalizacja.

