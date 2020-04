WHO uruchomiła chatbota na Messengerze, aby zwalczać dezinformację o COVID-19

W celu lepszego informowania świata o pandemii CODIV-19 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchomiła wtyczkę Messengera na swojej platformie WHO Health Alert, oferującej natychmiastowe i dokładne informacje na temat nowego koronawirusa. Dostęp można uzyskać za pośrednictwem oficjalnej strony WHO na Facebooku, wybierając opcję „wyślij wiadomość” lub dedykowany link Messengera.

Komu pomaga aplikacja WHO Health?

Usługa WHO Health Alert dotarła już do ponad 12 milionów osób za pośrednictwem usługi WhatsApp. W wielu regionach, w których ludzie najbardziej ucierpieli przez COVID-19, łączna liczba wiadomości wysyłanych za pośrednictwem aplikacji Facebooka wzrosła o ponad 50 procent. Dzięki przejściu na wtyczkę Messengera i inne powiązane z nim kanały komunikacji, WHO Health Alert może dotrzeć aż do 4,2 miliarda ludzi. Pomaga użytkownikom uzyskiwać informacje o COVID-19, zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się i zrozumieć fakty związane z chorobą. Wszystkie informacje przekazywane przez platformę i kanały komunikacji są potwierdzone, dzięki czemu zmniejsza się dezinformacja i można zwalczać fake newsy.

Chatbot został opracowany we współpracy ze Sprinklr, w ramach WHO Technology for COVID-19 Initiative, darmowej współpracy firm technologicznych zrzeszonych przez WHO specjalnie w celu zwalczania pandemii COVID-19.

