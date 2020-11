Czy noszenie dwóch masek jest lepsze niż jednej?

Niezależnie od tego, ile warstw materiału zawiera maska, upewnij się, że dobrze pasuje i otula twarz bez przerw. Luki mogą umożliwić ucieczkę zarazkom lub przedostanie się do środka i wywołanie choroby.

Noszenie dwóch masek naraz – czy to ma sens?

Jeśli udało Ci się zdobyć maskę N95 lub prawdziwą maskę chirurgiczną (a nie zwykłe ze sklepu), to prawdopodobnie nałożenie kolejnej warstwy na wierzch nie przyniesie wiele dobrego. Profesjonalne maski medyczne są wykonane z ciasno tkanych materiałów zaprojektowanych tak, aby zapobiegać przenikaniu cząstek wirusów.

Jeśli używasz podstawowej maski bawełnianej, noszenie drugiej maski może rzeczywiście uwięzić więcej cząsteczek wirusa podczas wydechu, a także zapewnić lepszą ochronę przed wdychaniem wirusa z powietrza. Ostatnie badania przeprowadzone na poszczególnych maskach wskazują, że dwuwarstwowa maska na twarz z tkaniny działa lepiej niż maska jednowarstwowa. Czy to oznacza, że dodatkowe warstwy można uzyskać zakładając dwie maski? Nie ma na to jeszcze naukowych dowodów. Dodatkowo to rozwiązanie może utrudnić oddychanie, nawet jeśli maski wykonane są z przewiewnej bawełny.

Noszenie maski z podwójną warstwą nie oznacza, że nie musisz również podejmować innych środków ostrożności w zakresie zdrowia publicznego. Nadal należy zachować fizyczny dystans i myć ręce oraz dezynfekować często dotykane powierzchnie. Na koniec pamiętaj, że najlepsza maska to ta, którą faktycznie nosisz, nie zsuwasz jej z nosa i regularnie pierzesz lub wymieniasz.

