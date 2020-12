Polski rząd przystąpił do umów z pięcioma producentami szczepionek przeciwko COVID-19

Od wielu miesięcy świat uważnie przyglądał się wyścigowi koncernów farmaceutycznych o to, której firmie jako pierwszej uda się stworzyć skuteczną i bezpieczną szczepionkę na COVID-19. Obecnie dostępnych jest już ich kilka, niektóre z nich trafią do Polski.

Jakie szczepionki przeciw COVID-19 zostaną zastosowane?

W ramach unijnego porozumienia, zawartego pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi o ustanowieniu wspólnego mechanizmu zakupu szczepionek, z wyprzedzeniem podpisano umowy z sześcioma koncernami: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV/Johnson&Johnson, CureVac, Sanofi-GSK oraz Moderna (stan na 12 grudnia 2020 roku). Polski rząd zdecydował jednak, że do umowy z Sanofi-GFK nie przystąpi, więc do naszego kraju trafią szczepionki od pięciu producentów.

Co ważne, wielkość zamówień jest proporcjonalna do liczby mieszkańców, do Polski trafi dokładnie 62,141 mln dawek. Szczepionki na koronawirusa będą finansowane z budżetu państwa, a ich koszt to około 2,4 mld zł. Jeśli chodzi o harmonogram dostaw, wygląda on tak samo w przypadku każdego z krajów i jest adekwatny do ich wielkości.

